Brodnicka odpowiada Piątkowskiej: Była pijana, nie uderzyłam jej

Podczas sobotniej gali Polsat Boxing Night 7 Ewa Brodnicka miała zaatakować Ewę Piątkowską. Poszkodowana zapowiedziała, że zgłosi sprawę na policję.

- Ewa Piątkowska była pijana. Do niczego między nami nie doszło, nie zaatakowałam jej, nie uderzyłam, jak to opisuje. To jest nagonka na mnie. Mam wrażenie, że Piątkowska stała się moją psychofanką - mówi Brodnicka serwisowi boxing.pl.

- Stałam się jej obsesją, nawet w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, czy to nie ja powinnam zgłosić tego na policję, jako stalking - dodała.

Podczas sobotniej gali Brodnicka walczyła z Viviane Obenauf. Wygrała, ale nie jednogłośnie i na dodatek leżała na deskach w ostatniej rundzie. Na zawodowym ringu wciąż jednak pozostaje niepokonaną.