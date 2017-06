DME w lekkoatletyce. Czy Adam Kszczot został słusznie zdyskwalifikowany?

W niedzielę podczas drużynowych Mistrzostw Europy Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów podczas, ale został zdyskwalifikowany przez sędziów. Arbitrzy uznali, że Polak złamał przepisy wyprzedzając Polaka po wewnętrznej.

W rozmowie z Wojciechem Staszewskim, trenerem lekkoatletyki oraz reporterem „Twojego Stylu” na facebookowym profilu „KS Staszewscy”, sędzia PZLA Jarosław Żóławski wyjaśnia, dlaczego Polak został zdyskwalifikowany. - Dzisiaj miałem zawody po południu na AWF, było kilku doświadczonych sędziów z biegówki i wszyscy by podjęli decyzję o dyskwalifikacji Adama. Bieg odbywał się po bieżni, a Adam ułatwił sobie sprawę i zbiegł z bieżni aby wyprzedzić m.in. Francuza. Jakby nie biegł po trawie, to musiałby zwolnić i obiegać wszystkich po 3, 4 torze i by nadrobił pewnie z 4-5 metrów. I raczej by nie wygrał - mówi.

Żóławski tłumaczy też, że światowa federacja niedawno jeszcze bardziej uściśliła przepisy dotyczące wyprzedzania innych zawodników po wewnętrznej linii bieżni. Jeśli zawodnik robi to dla poprawienia swojej pozycji i powoduje przy tym zagrożenie dla innych biegaczy czy kogoś potrącić, może zostać przez sędziów zdyskwalifikowany.