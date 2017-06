NBA. Przemysław Karnowski w Charlotte Hornets w Lidze Letniej

To że Polak nie znalazł się w gronie 60 zawodników wybranych w drafcie zaskoczeniem nie było. Brak wyboru w drafcie ścieżki do NBA nie zamyka. Karnowski został w USA, trenował w Spokane i czekał na to, czy któryś z klubów zechce go sprawdzić podczas rozgrywek Ligi Letniej. Pierwsi po niego zgłosili się Charlottte Hornets, dla których odbył jeden trening przed draftem. Już wtedy, jak już wcześniej informowaliśmy, wywarł na drużynie należącej do Michaela Jordana dobre wrażenie.

Karnowski w barwach Hornets zagra w Lidze Letnie w Orlando. Rozgrywki będą toczyć się między 1 a 6 lipca, a Hornets zagrają cztery mecze: z Miami Heta, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder oraz Detroit Pistons. Jeśli przekona do siebie trenerów, może zostać zaproszony na przedsezonowy obóz, na który kluby mogą zabrać aż 20 zawodników (w sezonie mogą mieć zakontraktowanych maksymalnie 15 graczy).

Karnowski ma pewne cztery mecze w Lidze Letniej w Orlando, ale to może nie być koniec jego przygody z letnim graniem w NBA. Liga organizuje trzy letnie turnieje. Oprócz ligi w Orlando, zespoły będą rywalizować w Salt Lake City (3-6 lipca) oraz w Las Vegas (7-17 lipca). Polak może zostać zaproszony przez jedną z drużyn grających też w Las Vegas (Hornets tam nie wystąpią).