Ligue 1. Mario Balotelli przedłużył kontrakt z OGC Nice

W niedzielę oficjalna strona OGC Nice poinformowała, że włoski napastnik przedłużył swój kontrakt i zostaje w klubie na kolejny sezon. To w ostatnich tygodniach wcale takie pewne nie było, bo media donosiły, że Balotelli ma wiele ofert i niebawem zmieni pracodawcę. Najbliżej, zdaniem prasy, było mu do Borussii Dortmund. Przenosiny do Bundesligi zapowiadał już nawet agent piłkarza Mino Raiola.

Balotelli ma za sobą kapitalny sezon w lidze francuskiej. W barwach Nicei w 28 meczach zdobył 17 bramek i zanotował jedną asystę, przyczyniając się do wywalczenia przez OGC Nice miejsca premiującego grą w eliminacjach kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Francuski klub pozyskał rok temu "Super Mario" za darmo z Liverpoolu, bo nikt na Anfield Road nie wierzył, że 26-letni napastnik odzyska formę.