DME w lekkoatletyce. Fajdek wściekły na sędziów: To jest dramat. Nie chcieli, żebyśmy wygrali

Według Fajdka Polacy przegrali walkę o złoto z sędziami. W piątek falstart w biegu eliminacyjnym na 100 m zaliczyła Ewa Swoboda, a w niedzielę w startach finałowych ukarani przez sędziów zostali Karolina Kołeczek i Adam Kszczot. O ile w przypadku Swobody nie było wątpliwości, czy dyskwalifikacja była zasłużona, tak Kołeczek i Kszczot mogą mieć do arbitrów pretensje.

Protest Polki nie został uznany, choć zdaniem wielu ekspertów wykluczono ją bezpodstawnie. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o Kszczota. Biegacz w finale na 800 m na przedostatniej prostej wypadł z toru i choć linię mety przekroczył pierwszy, został później zdyskwalifikowany.

- Sędziowie zostawili na pierwszym torze, na końcu łuku, takie wielkie, czarne pudło, które zajmowało cały pierwszy tor. Prawie w nie uderzyłem. Później, gdy znów szykowałem się do ataku, zostałem wepchnięty do środka i przekroczyłem linię. Dyskwalifikacja mogłaby być zasadna, gdybym wybiegając do środka, zyskał realną przewagę nad innymi zawodnikami. Wróciłem w to samo miejsce, wyprzedziłem Francuza, więc teoretycznie nie, natomiast wszystko zależy od sędziego - tłumaczył Kszczot na antenie TVP. - W tych okolicznościach, gdy sędziowie zawodzą zaufanie zawodników i wszystkich dookoła, złożenie protestu byłoby po prostu niezasadne - zakończył.

- Organizacyjnie jest dramat - wtórował Kszczotowi Fajdek i dodał: - to Drużynowe Mistrzostwa Europy, tu wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. To jest nieporozumienie. Ewidentnie ktoś przeszkadza nam w tym, by wygrać.

Polacy walkę o złoty medal przegrali z Brytyjczykami. Brązowy medal przypadł reprezentacji Francji.