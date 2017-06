DME w lekkoatletyce. Srebrny medal Polaków! Do złota zabrakło niewiele

Falstart Karoliny Ko貫czek w fina這wym biegu na 100 metr闚 przez p這tki, a tak瞠 Ewy Swobody w pi徠kowym starcie eliminacyjnym na tym samym dystansie uniemo磧iwi造 Polakom wygranie zawod闚. O ile w tych sytuacjach kontrowersji nie by這, pojawi造 si one w niedzielnym biegu z udzia貫m Adama Kszczota. Nasz reprezentant wygra co prawda bieg na 800 metr闚, ale na przedostatniej prostej tak mocno walczy o pozycj, 瞠 na chwil wypad z bie積i, za co s璠ziowie ukarali go p騧niej dyskwalifikacj. Kosztowa這 to Polak闚 11 punkt闚 w klasyfikacji 陰cznej.

Podczas sobotnich i niedzielnych zmaga w Lille nie zawiedli za to Pawe Fajdek, kt鏎y wygra rywalizacj w rzucie m這tem, oraz najlepsza w skoku wzwy Kamila Li獞inko. 安ietnie zaprezentowali si tak瞠 sprinterka Anna Kie豚asi雟ka (druga w biegu na 200 m), dyskobol Robert Urbanek (2. miejsce) czy Marcelina Witek (3. lokata w rzucie oszczepem). Wa積e zwyci瘰twa podczas pierwszego dnia weekendu dorzucili biegacze Sofia Ennaoui (bieg na 3000 m) oraz Marcin Lewandowski (1500 m).

Powody do rado軼i da造 te starty Malwiny Kopron (2. miejsce w rzucie m這tem) i zwyci瘰ka sztafeta kobiet 4x400 m.

DME w Lille wygrali Niemcy. Za Polakami uplasowali si natomiast Francuzi i Brytyjczycy.

Klasyfikacja ko鎍owa DME:

1. Niemcy 321,5 pkt

2. Polska 295 pkt

3. Francja 270 pkt

4. Wielka Brytania 269 pkt

5. Hiszpania 242,5 pkt