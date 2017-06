Czy Tomasz Adamek może zostać mistrzem świata?

Obyło się bez niespodzianki. Adamek pokonał jednogłośnie na punkty (99:91, 99:91, 100:90) Haumono. Znowu był szybki i praktycznie nieuchwytny dla Australijczyka.

Haumono, według portalu boxrec.com, niedawno był klasyfikowany dopiero na 63. miejscu w rankingu wagi ciężkiej, a i tak w poprzedniej walce mierzył się z Josephem Parkerem o mistrzostwo świata federacji WBO.

Czy w takim razie Adamek również ma jeszcze szansę na walkę o pas?

- Jeśli żona nie pozwoli mi kontynuować, to będę musiał ją prosić! Do zobaczenia wkrótce - powiedział po walce Adamek.

”Góral” przegrał aż trzy z pięciu ostatnich walk, a zwycięstwo nad emerytowanym Przemysławem Saletą trudno traktować poważnie. Haumono ma co prawda znacznie ”mocniejsze” nazwisko od 49-latka, ale wciąż pokonanie go, nie było wielkim sukcesem. Nie potrzeba jednak znaczących osiągnięć, by walczyć o mistrzostwo świata. Walki o pas nie determinuje bowiem tylko postawa sportowa, ale przede wszystkim ”polityka” i medialność zawodnika.

Medialność Adamka

Adamek ma znane nazwisko w USA. W przeszłości wygrywał pasy IBF i IBO w kategorii juniorciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. Chociaż ma na swoim koncie porażki z Arturem Szpilką czy Erikiem Moliną, to jego rekord wciąż jest niezły - wygrał 51 walk, w tym 30 przez nokaut, pięć razy przegrał. Dzięki sobotniej wygranej wróci do rankingów.

Teraz o pas mistrzowski organizacji WBA miał walczyć Shannon Briggs (60-6-1, 53 KO), który ma o jedną przegraną więcej niż Polak. Amerykanin nie zmierzy się jednak z Fresem Oquendo (37-8, 24 KO), ponieważ został przyłapany na dopingu.

Spekuluje się, że rywalem Oquendo zostanie Aleksander Ustinow (34-1, 25 KO). A może dzięki zwycięstwu, szansę otrzyma Adamek? Polak na pewno by nie odmówił takiej propozycji. Podobnie jak jego rywale.

- Z perspektywy mistrza to jest łatwa, dobrowolna obrona pasa. A czy ”Góral” ma szansę na mistrza? Tylko pod jednym warunkiem. Gdyby odbyła się walka Oquendo - Adamek, to Polak mógłby wygrać – powiedział Maciej Miszkiń, były pięściarz, a obecnie komentator.

Adamek wyraźnie odżył dzięki nawiązaniu współpracy z Mateuszem Borkiem. Dziennikarz Polsatu i nowy promotor bokserski na polskim rynku, zapewnił mu świetne warunki do treningu. Ściągnął Jakuba Chyckiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Adamka. Pięściarzowi ułożono też specjalistyczną dietę. A przede wszystkim zmieniono trenera: 74-letniego Rogera Bloodwortha zastąpił 43-letni Gus Curren.

Jeśli chodzi o umiejętności sportowe, Adamek pewnie nie jest nawet w dziesiątce najlepszych pięściarzy, ale niewykluczone, że otrzyma jeszcze walkę o pas. Jeśli pojedynek z Oquendo jest realny, to może i zostanie mistrzem świata wagi ciężkiej? Od kiedy zakończyła się dominacja braci Kliczko, panuje straszne zamieszanie w królewskiej kategorii wagowej. Takie okoliczności sprzyjają Adamkowi.