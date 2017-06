Plotki transferowe. Do Legii trafi dwóch zawodników z ekstraklasy i napastnik z zagranicy

Legia jest jedyną drużyną z ekstraklasy, która przed startem nowego sezonu nie pozyskała jeszcze żadnego nowego zawodnika. O transferach do drużyny mistrza Polski na razie się tylko plotkuje. Ale plotkuje coraz głośniej. - W ciągu najbliższych dni powinien dołączyć do nas jeden piłkarz z ekstraklasy. Później kolejny, ale żaden z nich nie będzie napastnikiem - słyszymy na Łazienkowskiej.

Czy jednym z nich będzie Krzysztof Mączyński z Wisły Kraków? Szefowie Legii pytani o kadrowicza Adama Nawałki milczą, choć to jego nazwisko w Warce, gdzie na zgrupowaniu przebywa drużyna Jacka Magiery, wymieniane jest w kontekście pierwszego letniego transferu najczęściej.

Innym piłkarzem, którym interesuje się Legia, jest defensywny pomocnik Cracovii Damian Dąbrowski. Ale i w jego sprawie brak jeszcze konkretów. To znaczy sam zawodnik chętnie przeniósłby się do Warszawy, ale problemem może być Janusz Filipiak - właściciel Cracovii. Ten podobno próbuje zablokować transfer Dąbrowskiego, którego kontrakt z klubem jest ważny jeszcze przez rok.

Do Legii trafić może też Mateusz Możdżeń. Jego przyszłość w Koronie Kielce jest wielką niewiadomą. 26-letni pomocnik rozgląda się za nowym klubem, kilka tygodni temu nawet spotkał się z Jackiem Magierą. – Nie jest tajemnicą, że szukamy przede wszystkim napastnika. To priorytet – powiedział Magiera po sobotnim sparingu z Wisłą Płock (3:0).

Napastnik z zagranicy

Trenera Legii na początku czerwca zapytano, czy byłby zainteresowany skłóconym z Lechem królem strzelców minionego sezonu Marcinem Robakiem. Odpowiedź była negatywna. - W polskiej lidze nie znajdziemy dobrych piłkarzy na tę pozycję, dlatego szukamy za granicą. Celujemy w duże nazwisko - słyszymy na Łazienkowskiej.

Na razie gole dla Legii mają strzelać Daniel Chima Chukwu, Jarosław Niezgoda i - być może - Vamara Sanogo. Pierwszy ćwiczy w Warce i na razie jest największym wygranym letnich przygotowań. W sparingu z Wisłą zdobył bramkę, mógł kolejne. - Daniel zagrał w ataku, ale ma być gotowy do gry także na skrzydle. Zaaklimatyzował się, jest mądrzejszy o pół roku i bardziej świadomy, w jakim klubie się znalazł. Jesienią przegrał rywalizację z kolegami, teraz ma czystą kartę i pracuje na nowo - mówił w sobotę Magiera.

Jarosław Niezgoda, który odpadł z reprezentacją Polski z młodzieżowych mistrzostw Europy, ma dołączyć do zespołu 2 lipca. - Rozmawiałem z nim od razu po Euro. Usłyszał ode mnie, by na razie niczym się nie przejmował, oczyścił głowę i odpocząłć - przyznał Magiera.

Z kolei Sanogo - jak zapowiadają w klubie - może być odkryciem sezonu. 22-letni Francuz ostatnie pół roku leczył się. W Warce ćwiczy indywidualnie, nie zagrał z Wisłą. Nie ma też szans, by wystąpił z Radomiakiem. - Od poniedziałku będziemy go wprowadzać w minigierki. Do tej pory ćwiczył podania, taktykę. Już jest coraz bliżej powrotu – powiedział Magiera, który wypatrzył jego talent, będąc jeszcze trenerem pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec.

Legia nadal bez Vadisa

Z Legią w Warce trenują wracający z wypożyczeń Mateusz Szwoch i Michał Masłowski. Ich przyszłość wyjaśni się najpewniej do końca przyszłego tygodnia. Na zgrupowaniu nie ma Steevena Langila, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Martyniki oraz Vadisa Odjidji-Ofoe, który oczekuje z żoną na narodziny dziecka, a przy okazji negocjuje nową umowę.

Zdaniem greckich mediów Belg ma poważną ofertę z Olympiakosu, gdzie trenerem jest Besnik Hasi. Mistrz Grecji ma jednak oferować za gwiazdę ekstraklasy tylko 2 mln euro. Dla Legii stanowczo za mało. - Nie wiem dokładnie, kiedy wróci Vadis, ale taka sytuacja nie może trwać za długo. Nie mogę na to pozwolić. On musi być przygotowany do gry, muszę myśleć o dobru zespołu - przyznał stanowczo Magiera.

Mistrz Polski, który do piątku przebywać będzie na zgrupowaniu w Warce, nie spieszy się z transferami. Cierpliwie czeka na piłkarzy z wyższego poziomu, którzy dziś szukają zatrudnienia w lepszych klubach. - Naszym celem na letnie okienko transferowe jest wzmocnienie zespołu, nie uzupełnienie. Priorytetem w tej chwili jest wyjaśnienie sytuacji Vadisa Odjidji Ofoe i Guilherme - podkreśla właściciel klubu Dariusz Mioduski.

Termin zgłaszania zawodników do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów mija 6 lipca. Sześć dni później Legia zagra pierwszy mecz z fińskim IFK Mariehamn.