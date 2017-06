Media: Mbappe rozbije tercet BBC

Od jesieni 2014 roku trio: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo i Gareth Bale strzeliło aż 268 goli. Sezon 2016/17 był jednak najgorszym w ich wykonaniu. Zdobyli "zaledwie" 70 bramek, głównie przez ciągłe kontuzje Garetha Bale`a. Walijczyk wystąpił zaledwie w 27 meczach, w których zanotował 9 trafień.

Wedle "L`Equpie" to właśnie on jest najbliżej opuszczenia drużyny. Niepewna jest też przyszłość Criastiano Ronaldo, ale Real będzie chciał go zatrzymać. Jedynym pewniakiem z ataku na przyszły sezon jest Karim Benzema.

Kylian Mbappe otrzymał zapewnienie od Zinedine`a Zidane`a i Florentino Pereza, że będzie mógł liczyć na grę w pierwszym składzie - taką informację podał hiszpański "AS".

18-letni Mbappe w minionym sezonie był gwiazdą AS Monaco. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 44 spotkaniach, w których strzelił 26 goli i zanotował 14 asyst. Wciąż nie wiadomo ile Królewscy zaoferowali Monaco, ale spekuluje się nawet o 90 mln euro!