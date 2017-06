Transfery. Paulinho trafi do Barcelony?

Priorytetem dla Barcelony jest pozyskanie Marco Verrattiego, ale PSG będzie starało się zatrzymać Włocha. Jeśli zgodzi się na odejście pomocnika to tylko za wielkie pieniądze. Spekuluje się nawet o 90 mln euro.

Tańszą opcją na pewno będzie Paulinho. Zawodnik chińskiego Guangzhou Evergrande potwierdził, że otrzymał ofertę z Katalonii.

– Barca skontaktowała się z moimi przedstawicielami. To prawda, że mam ofertę i obie strony rozmawiają ze sobą. Jestem dumny, że tak wielki klub jest mną zainteresowany. To bezcenne – powiedział zawodnik w rozmowie z "Globoesporte".

- Przeżywam dobry moment w moim życiu. Jest wiele rzeczy, o których muszę pomyśleć zanim podejmę decyzję. Mojej rodzinie podoba się mieszkanie w Chinach. Jeśli mam być szczery, to nie wiem, gdzie będę grał - dodał.

Paulinho jest wyceniany na zaledwie 15 mln euro. Wychowankiem brazylijskiego GO Audax w 2007 roku trafił na Litwę. Rok później FC Vilnus zrezygnowało z wykupu, więc Audax wypożyczyło go do ŁKS Łódź.

W Polsce zagrał tylko w 17 spotkaniach. ŁKS bez żalu oddał go do macierzystego klubu Brazylijczyka. W przeszłości pomocnik grał także w Tottenhamie czy Corinthians. Od stycznia 2015 roku gra w Chinach.

Paulinho ma na sowim koncie także 41 występów w kadrze. Zdobył w niej 9 bramek.