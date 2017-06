Reprezentacja Rosji w piłce nożnej na dopingu?! Skandal na rok przed MŚ

DW

MARTIN MEISSNER/AP

"The Guardian" i "The Sun" dotarły do sensacyjnych informacji. Podczas mistrzostw świata w 2014 roku w Brazylii cała reprezentacja Rosji mogła być na dopingu. - Badamy zarzuty - poinformował rzecznik FIFA.

REKLAMA

Na liście podejrzanych jest aż 1000 sportowców, w tym 34 piłkarzy. Komisja antydopingowa bada każdy przypadek, ale teraz będzie musiała zająć się kolejną sprawą. "The Guardian" i "The Sun", angielskie dzienniki poinformowały, że podczas mistrzostw świata w 2014 roku w Brazylii cała reprezentacja Rosji mogła stosować zakazane środki dopingujące. FIFA sensacyjnych informacji nie potwierdza, ale rzecznik organizacji zaznaczył, że postępowanie w tej sprawie trwa. - FIFA nadal bada zarzuty skierowane przeciwko rosyjskim piłkarzom - skomentował medialne całą sprawę rzecznik FIFA. Angielskie gazety sugerują, że rosyjskie władze nie tylko wiedziały o dopingu swoich sportowców, ale również wspierały ich w nielegalnych działaniach. Reprezentacja Rosji na mundialu w Brazylii nie wygrała żadnego meczu. Zremisowała z Koreą Południową i Algierią (1:1) oraz przegrała z Belgią (0:1). Za rok mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Rosji.

Czy ten sportowiec był kiedykolwiek złapany na dopingu? 1/11 Czy Lionel Messi był kiedykolwiek złapany na dopingu? Tak Nie