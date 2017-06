Polsat Boxing Night 7. Świetna bitka - Masternak po wojnie lepszy od Sillacha!

Na początku zgodnie ze scenariuszem - Mateusz skracał dystans, wywierał pressing, bił na korpus, zaś Ukrainiec świetnie tańczył na nogach i wydłużał odległości. Po przerwie Sillach podjął bardziej otwarte akcje, zmieniał pozycje z normalnej na mańkuta, w jeszcze w końcówce tej drugiej rundy Polakowi pękł lewy łuk brwiowy i mocno krwawił. Wtedy do pracy wziął się Piotrek Wilczewski - w poprzednich walkach trener Balskiego i Brodnickiej, teraz cutman "Mastera". A Andrzej Gmitruk podpowiadał - Bij na klatkę piersiową, bo on się odchyla - czytamy w portalu Bokser.org.

Trzecia odsłona dla Sillacha. Najpierw wstrząsnął Mateuszem prawym sierpem, a za moment poprawił prawym podbródkiem. Polak zachwiał się w obu przypadkach, lecz szybko starał się odpowiedzieć w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak. Tuż przed przerwą Polak w końcu trafił mocnym ciosem - prawym krzyżowym.

I na samym początku czwartego starcia ponowił taką samą akcją, posyłając Sillacha na deski i rozcinając mu skórę pod okiem. Po liczeniu do ośmiu Mateusz poprawił jeszcze jednym długim prawym. Ukrainiec "zatańczył", jednak ustał tę bombę. Potem na wstecznym biegu uciekał i robił to na tyle skutecznie, że przetrwał najtrudniejsze chwile. W piątej rundzie Polak dodał do arsenału skuteczny na tym etapie lewy prosty. Teraz to on dyktował warunki, nadawał tempo oraz ustalał dystans. Na samym finiszu trafił lewym sierpowym, poprawił nieczystym prawym i gdyby nie gong, być może udałoby się to wszystko skończyć.

W szóstym starciu nieoczekiwanie Sillach wrócił do gry, za to w siódmej role się odwróciły i to znów podopieczny trenera Gmitruka był lepszy, lokując na głowie rywala dwa mocne prawe. Dobrze wyglądała również runda ósma, niestety Mateusz zagapił się pół minuty przed końcem, zainkasował krótki prawy sierp i przyklęknął na prawe kolano. Po słabszej minucie dziewiątej rundy, w drugiej części tego odcinka wrocławianin złapał swój rytm i zaczął odrabiać straty.

Ostatnie trzy minuty doskonałe - tak jak cały pojedynek. Więcej sił zachował Masternak, bo to on pogonił na finiszu przeciwnika i zaakcentował końcówkę. Sędziowie byli jednomyślni, punktując na korzyść "Mastera" 95:93, 96:92 i 95:93. Brawo.

- Wielki szacunek dla rywala, który świetnie pracował nogami, dużo widział, nie mogłem zapędzić go do narożnika, a ta wygrana znaczy dla mnie naprawdę dużo. Wiedzieliśmy, że Sillacha początkowo ciężko będzie złapać, dlatego też staraliśmy się go zamęczyć. Poczułem kilka jego ciosów, ale nie byłem zraniony - powiedział tuż po ogłoszeniu werdyktu Masternak.