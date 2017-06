Ekstraklasa. Dwa oblicza Legii. Mistrz Polski wygrywa pierwszy sparing przed startem sezonu

- Panowie, za łatwo! Za łatwo! - krzyczał Arkadiusz Malarz do swoich kolegów w pierwszej połowie. Legia, która mecz z Wisłą zaczęła w mocno eksperymentalnym składzie (m.in. z Robertem Bartczakiem, Tomaszem Nawotką, Michałem Masłowskim, Tinem Maticiem), przed przerwą nie sprawiała rywalom problemów.

To Wisła miała lepsze okazje. Ale napisać, że dobre, to za wiele. Bo Arkadiusz Malarz, choć jego obrońcy dość często dopuszczali zawodników Wisły z piłką pod jego pole karne (szczególnie pod koniec pierwszej połowy), nie miał zbyt wiele pracy.

Bezbramkowy wynik najlepiej oddawał atrakcyjność tego meczu.

Po przerwie Jacek Magiera wprowadził na boisko aż 10 nowych piłkarzy, zostawiając w bramce tylko Malarza. W miejsce młodzieży postawił na graczy, którzy w rundzie wiosennej byli jego podstawowymi wyborami. I tak szansę dostali m.in. Guilherme, Adam Hloušek, Michał Kopczyński. Ale też ci grający mniej - m.in. Jakub Rzeźniczak, Łukasz Broź, Daniel Chima Chukwu.

Różnicę było widać. Legia nie tylko zaczęła grać odważniej, ale też atrakcyjniej. Od 52. minuty prowadziła 1:0. Bramkarza Wisły z rzutu karnego - wypracowanego przez Thibaulta Moulina - pokonał Guilherme.

Kilka minut później Brazylijczyk mógł podwyższyć prowadzenie, ale uderzył nad bramką. Po chwili było już jednak 2:0, bo piłkę po strzale Konrada Michalaka udanie dobił Chima Chukwu.

Nigeryjczyk, który wiosną nie łapał się do składu, w sobotę w Warce pokazał się naprawdę z dobrej strony. Miał przynajmniej jeszcze dwie okazje do strzelenia gola. W pierwszej sytuacji jednak niepotrzebnie podał do Guilherme (67. minuta), a w drugiej (71. minuta) - uderzył wprost w bramkarza.

Legia wygrała pierwszy przedsezonowy sparing 3:0 (w 79. minucie gola strzelił Konrad Michalak). Na zgrupowaniu w Warce trenować będzie do piątku. Przed przyjazdem do Warszawy zahaczy jeszcze o Radom, gdzie zagra sparing z Radomiakiem. Początek meczu w piątek o 14.45.