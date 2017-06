PLMMA 74. Najman starł się z Trybsonem podczas konferencji prasowej [+18]

Gala odbędzie się w październiku. Marcin Najman powalczy tam z Szymonem Kołeckim, natomiast rywal "Trybsona" jeszcze nie jest znany. Ten drugi podczas konferencji został zapytany o to, co myśli o ewentualnym pojedynku z Najmanem.

- Szukam rywali w swojej kategorii wagowej. Szukam sportu, a nie pajacowania, bo obiecałem to swoim kibicom - powiedział Trybała. Potem wywiązała się pyskówka z Najmanem, który powiedział "co ty pie*dolisz człowieku, kur*a baranie", na co "Trybson" odpowiedział "rżniesz pajaca przed telewizorami, ty parówo" i... sięgnął po paczkę słomki ptysiowej. Rzucił nią w kierunku Najmana, który musiał zostać powstrzymany przez szefa PLMMA Mirosława Oknińskiego. Potem padały kolejne niewybredne słowa.