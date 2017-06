Artur Szpilka: Myślę, że pokonałbym Mike'a Tysona

Z którym pięściarzem z historii boksu najbardziej chciałbyś zawalczyć i jaki byłby wynik tej potyczki? - tak brzmiało pytanie dziennikarza. Odpowiedź Szpilki była bardzo zaskakująca nie ze względu na nazwisko przeciwnika, lecz przewidywany rezultat.

- Odkąd pamiętam, uwielbiałem oglądać walki Mike'a Tysona i uważam, że gdybyśmy mogli się ze sobą zmierzyć, to dalibyśmy naprawdę dobrą walkę. On miał inny styl niż ja, ale myślę, że bym go pokonał. Nie chcę jednak zbyt wiele na ten temat mówić. To by była po prostu dobra walka - powiedział 28-latek.

Mając wybrać cztery osoby, z którymi chciałby zjeść obiad, Szpilka wymienił Mike'a Tysona, George'a Foremana, Muhammada Allego i Roya Jonesa Jr. Na pytanie, kim by był, gdyby nie uprawiał boksu, odpowiedział: więźniem.

