Alvaro Arbeloa zakończył karierę piłkarską

To były piłkarz m.in. Realu Madryt i Liverpoolu. Z reprezentacją Hiszpanii zdobył dwa mistrzostwa Europy (2008 i 2012) oraz mistrzostwo świata (2010). 34-latek rozegrał w kadrze 56 meczów.

W Realu dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2014 i 2016) oraz Puchar Króla (2011 i 2014). Do tego triumfował w lidze hiszpańskiej (2012). Ostatni sezon spędził w West Hamie United, ale zagrał tylko w czterech meczach. - Czas się pożegnać. Fizycznie czuję się dobrze i mógłbym grać - powiedział 34-latek, któy mimo to zdecydował się zakończyć karierę. W rozmowie z "Marką" powiedział, że chętnie wróciły do Realu w nowej roli.