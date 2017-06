Serie A. Co z Łukaszem Skorupskim? Roma żąda zaporowej kwoty

Skorupski dwa ostatnie sezony spędził na wypożyczeniu w Empoli. Mimo niedawnego spadku jego zespołu z ligi był jednym z najlepszych bramkarzy w całej Serie A, w 35 meczach zachował aż 10 czystych kont i obronił trzy rzuty karne.

Ma oferty z Torino, Napoli oraz Anglii. Ale tu pojawia się problem. Roma nie chce tanio oddawać swojego piłkarza i żąda za niego 10 mln euro. To za duża kwota dla wspomnianych klubów. Dla Rzymian najkorzystniejsze rozwiązanie jest takie, by Skorupski został i walczył z Alissonem - podstawowym bramkarzem reprezentacji Brazylii - o miejsce w bramce. Alisson przegrywał jeszcze do niedawna rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, ale na rok przed mistrzostwami świata zamierza regularnie grać. Całość na stronie "Przeglądu Sportowego".