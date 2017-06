Ekstraklasa. Michał Pazdan i Darko Jevtić obserwowani przez PAOK

Grecki klub zimą sprowadził z Legii Aleksandra Prijovicia, który znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu - w 20 meczach strzelił 10 goli.

PAOK już rok temu chciał sprowadzić Jevticia z Lecha, oferował 800 tys. euro. Lech nie przyjął tej oferty, ale teraz czwarta drużyna minionego sezonu ma zaoferować ponad milion euro. Szwajcar niedawno przedłużył kontrakt do 2020 roku, w minionym sezonie strzelił 9 goli i zaliczył 13 asyst.

Drugim piłkarzem obserwowanym przez PAOK jest Pazdan, który ma klauzulę odejścia w wysokości 2,5 mln euro. Obrońca reprezentacji Polski już rozmawiał z Prijoviciem na temat nowego klubu, co może przekonać go do transferu. Pazdan nie ukrywa, że latem chciałby zmienić klub i chyba w końcu mu się to uda. Piłkarza Legii chce również Olympiakos Pireus. Całość na stronie "Sportowych Faktów".