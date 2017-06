Transfery. Arsenal bliski pobicia swojego rekordu! Alexandre Lacazette coraz bliżej

Zdaniem znanej francuskiej gazety oba kluby są bardzo bliskie porozumienia, a decydujące spotkanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Dla angielskiego klubu byłby to największy transfer w historii. Do tej pory najdrożsi byli Mesuet Oezil (40 mln funtów), Granit Xhaka (38 mln) oraz Alexis Sanchez (36 mln).

Arsenal od dłuższego czasu interesował się Lacazettem. Ten chciał trafić do Atletico Madryt, ale musiałby poczekać na taki transfer co najmniej pół roku - dopiero wtedy Hiszpanie będą mogli pozyskiwać nowych piłkarzy (zakaz transferowy). W minionym sezonie napastnik Lyonu strzelił aż 37 goli w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.