Euro U21. Portugalia poza turniejem! Szalony mecz z Macedonią

Wszystko przez gorszy bilans bramek. Grupę B wygrała reprezentacją Hiszpanii, która pierwszą fazę turnieju zakończyła z kompletem zwycięstw. Portugalia zajęła drugie miejsce. W fazie grupowej strzeliła siedem bramek, straciła pięć. To oznacza, że w tabeli zespołów z drugich miejsc nie wyprzedziła Słowacji (bilans 6:3), która cały czas liczy na grę w półfinale. Czy w nim zagra? Zależy od wyników dwóch ostatnich meczów w grupie C. Na ten moment jasne jest, że Portugalczykom do szczęścia zabrakło jednego gola.

Mecz z Macedonią zaczął się zgodnie z oczekiwaniami. Portugalia ruszyła do ataku i w 22. minuty strzeliła dwa gole. Kontakt ładnym uderzeniem z dystansu złapał Enis Bardhi, ale Macedończycy byli w pierwszej połowie tłem dla Portugalczyków. W drugiej obraz gry się nie zmienił. Portugalia atakowała, strzeliła gola, ale pozwoliła Macedończykom wyprowadzić zabójczy kontratak - na gola zamienił go Kire Markoski.

Portugalia kolejny raz ruszyła do szalonych ataków, ale gol autorstwa Brumy nie wystarczył. Jeden z faworytów do triumfu w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy pożegnał się z turniejem po ostatnim meczu fazy grupowej. Piękna gra i fenomenalne gole nie wystarczyły.

Drugi mecz grupy B zakończył się zwycięstwem Hiszpanów, którzy pokonali Serbię 1:0.