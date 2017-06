PŚ w Wiśle. Poznaliśmy ceny biletów na konkursy. Wykonawca modernizacji wciąż poszukiwany

Podczas konferencji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w słoweńskim Portorożu uchwalono oficjalny kalendarz na kolejny sezon Pucharu Świata. Najlepsi skoczkowie pojawią w Polsce w dniach 17-19 listopada 2017 roku. W Wiśle zostanie rozegrany konkurs drużynowy oraz indywidualny.

Wyższe ceny biletów

Na trzy tygodnie przed startem sprzedaży wejściówek poznaliśmy ceny biletów, które mogą zaskoczyć stałych bywalców polskich skoczni. Żeby zobaczyć piątkowe treningi i kwalifikacje (17 listopada 2017) trzeba będzie zapłacić 40 złotych. Bilety na konkurs drużynowy (18 listopada) są znacznie droższe, bo za najtańsze wejściówki trzeba wydać 120 złotych. Właśnie tyle będzie kosztowało wejście na przenośne trybuny, ustawiane na czas konkursów Pucharu Świata. 180 złotych zapłacą ci, którzy będą chcieli oglądać zawody ze stałych sektorów. Za bilety na niedzielny konkurs indywidualny musimy zapłacić jeszcze więcej, bo odpowiednio 120 i 200 złotych. Zaoszczędzić można kupując karnet na dwa dni zawodów. Dwudniowe bilety będzie można nabyć za 200 zł i 350 złotych.

Prestiżowa inauguracja sezonu

Jeżeli na zawody Pucharu Świata w Wiśle wybierze się czteroosobowa rodzina, to za jeden dzień zawodów będą musieli zapłacić co najmniej 480 złotych. Co interesujące, w poprzednich latach ceny zaczynały się nawet od 40 złotych za osobę. Skąd tak duża zmiana cen? W tym roku konkursy Pucharu Świata w Wiśle inaugurują sezon zimowy, dlatego prestiż konkursów jest znacznie większy, niż miało to miejsce poprzednio. Inną kwestią jest również to, że polscy skoczkowie mają za sobą fenomenalny sezon, a liczba chętnych na obejrzenie skoczków znacząco przewyższa liczbę miejsc pod skocznią.

Dodatkowo organizatorzy muszą ponieść koszty związane z produkcją sztucznego śniegu przez firmę SuperSnow, która jest w stanie wyprodukować biały puch nawet przy temperaturze ok. 30 stopni Celsjusza.

Wydaje się, że podwyżka cen biletów była nieunikniona, ale raczej nikt się spodziewał się aż dużego wzrostu opłat za oglądanie skoków spod skoczni. Może to nawet oznaczać, że w listopadzie zobaczymy puste miejsca na trybunach.

Na modernizację trzeba poczekać

Wisła Malinka wciąż oczekuje na modernizację, która będzie polegać na zamontowaniu lodowych torów najazdowych. 14 czerwca został ogłoszony przetarg, który powinien wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Prace nie mogą zacząć się jednak szybciej niż w 16 lipca, bo w dniach 13-15 lipca w Wiśle zaplanowano rozegranie inauguracji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.

Modernizacja nie powinna trwać jednak długo, a Centralny Ośrodek Sportu zakłada, że skocznia będzie gotowa już 27 października. Trzy dni później na obiekcie pojawi się wizytacja z FIS-u, która ostatecznie potwierdzi, czy arena nadaje się do rozegrania konkursów Pucharu Świata. Jeśli do tego czasu obiekt nie zyska lodowych torów najazdowych, to Wisła prawdopodobnie straci szansę na organizację nie tylko listopadowych zawodów, ale może całkowicie wypaść z kalendarza.