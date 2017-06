Transfery. Teodorczyk odmówił trzem klubom z Rosji

Teodorczyka, który w sezonie ligowym w Belgii strzelił dla Anderlechtu Bruksela 20 goli w 28 meczach (łącznie, we wszystkich 53 grach trafił 30 razy), chciały sprowadzić kluby z Rosji.

- Łukaszem interesuje się bardzo wiele zespołów. Ale jeśli w ogóle go puścimy, to tylko do bardzo dobrej drużyny. I za odpowiednie pieniądze - zdradził Herman van Holsbeeck, dyrektor sportowy Anderlechtu. - Łukasza chciały sprowadzić m.in. trzy kluby z ligi rosyjskiej, jednym z nim był Achmat Grozny, ale Teodorczyk tam nie przejdzie.

Kierunek wschodni to nie byłaby nowość dla napastnika reprezentacji Polski. Teodorczyk przez dwa lata, 2014-2016, był piłkarzem Dynama Kijów.