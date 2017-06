Renault dementuje plotki. Kubica nie pojedzie na treningu przed GP Włoch

Abiteboul został poproszony o skomentowanie plotek podczas piątkowej konferencji prasowej z szefami zespołów przed Grand Prix Azerbejdżanu w Baku. - Nie wiem, co to za źródło, ale mogę powiedzieć, że nie jest to prawda - stwierdził, odnosząc się do doniesień opublikowanych na malutkim irlandzkim portalu internetowym.

Odkąd na początku czerwca Kubica przetestował bolid zespołu Renault na prywatnej sesji treningowej na torze w Walencji co i rusz pojawiają się plotki o dalszej współpracy Polaka z tym zespołem. Abiteboul i do tego się odniósł.

- Robert jest członkiem rodziny zespołu z Enstone. Bardzo bliskim i bardzo lojalnym. On wywarł wielkie wrażenie na tych, którzy go otaczali. Chcieliśmy dać mu okazję, żeby się sprawdził. Jest w trakcie programu, w którym próbuje i stara się zrozumieć, co jest w stanie zrobić. Przetestował wiele samochód, jeździł Formułą E, bolidami GP2 i GP3, prototypem LMP2. Sprawdza, jak może przebiegać dalej jego rekonwalescencja - powiedział.

- Na razie nie ma Formuły 1 w najbliższej przyszłości, poza jazdą w Goodwood - dodał.

2 lipca podczas festiwalu motoryzacyjnego w Anglii Polak znów poprowadzi bolid F1 należący do Renault.