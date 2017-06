Ruch Chorzów z licencją na grę w 1. lidze! Ale sezon zacznie z ujemnymi punktami

Wszystko jasne! Ruch Chorzów i Stomil Olsztyn otrzymały licencję na grę w pierwszej lidze i nowy sezon rozpoczną na zapleczu ekstraklasy. Zespół z Chorzowa rozgrywki zacznie z pięcioma odjętymi punktami, a Stomil swoje mecze będzie rozgrywał na stadionie w Ostródzie.

Pełna treść komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN:



W dniu 23 czerwca 2017 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wniosek Klubu Ruch Chorzów SA na rozgrywki I ligi w sezonie 2017/2018.

Dla przypomnienia informujemy, że decyzja ws. Ruchu Chorzów została odroczona do dnia dzisiejszego w celu spełnienia poniższych obowiązków:

1. Uregulowanie zobowiązań w stosunku do piłkarzy z tytułu premii za sezon 2015/2016 poprzez zapłatę pierwszych dwóch rat premii przypadających do zapłaty w 2016 r. i zapłatę lub objęcie ugodą dwóch kolejnych rat przypadających do zapłaty w 2017 roku.

2. Uregulowanie zobowiązanie do byłego trenera-koordynatora, zatrudnionego jednocześnie jako prezesa Fundacji Ruchu Chorzów, w części, którą Komisja uznała za bezsporne wynagrodzenie trenera-koordynatora.

3. Zapłaty zobowiązaniatransferowego do FC Nurnberg w terminach przewidzianych zawartą ugodą.

4. Dostarczenie dokumentów firm właścicielskich potwierdzające dodatkowe wpłaty na rzecz Klubu w przypadku niepozyskania kontraktów sponsoringowych zapewniających Klubowi źródła finasowania w sezonie 2017/2018.

Obowiązki z pkt. 2,3 oraz 4 zostały przez Klub Ruch Chorzów SA w całości zrealizowane. Odnośnie pkt. 1 Klub zapłacił w całości dwie raty w stosunku do wszystkich piłkarzy i sztabu trenerskiego wynikające z regulaminu premiowania. Kolejne dwie raty w stosunku do zdecydowanej większości piłkarzy zostały przez Klub albo w całości zapłacone lub objęte ugodami. Tylko z trzema piłkarzami Klubowi nie udało się podpisać stosownych porozumień. Klub jednak uznał zobowiązania w stosunku do tych trzech zawodników i w przypadku braku zawarcia z nimi porozumienia zobowiązania te będą musiały zostać zapłacone w toku weryfikacji kryterium F.09.

W tak opisanym stanie faktycznym Komisja postanowiła:

1. Przyznać licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.

2. Nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci odjęcia 5 (pięciu) punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 za naruszenie kryterium F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego na sezon 2017/2018.

3. Nałożyć na Klub ograniczenie wysokości łącznych kosztów wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do wysokości zadeklarowanej w Prognozie Finansowej.

4. Zobowiązać Klub do realizacji ugód zawartych z byłymi i obecnymi pracownikami, w terminach wykazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.

Podejmując powyższą decyzję Komisja uznała, że klub spełnił warunki nałożone na niego postanowieniem Komisji z dnia 16 czerwca 2017. W szczególności Komisja wzięła pod uwagę fakt bezwarunkowego uznania przez klub zobowiązania w stosunku do piłkarzy i sztabu szkoleniowego z tytułu premii za osiągnięty wynik sportowy w sezonie 2015/16, fakt spłacenia wszystkich rat premii przypadających do zapłaty w 2016 roku oraz objęcie ugodami krótkoterminowo odraczającymi spłatę zdecydowanej większości rat których termin płatności upływał w 2017 roku. W ten sposób wszyscy uprawnieni zostaną objęci ochroną i zaspokojeni, co jest jednym z podstawowych celów działania Komisji. Terminowa realizacja wszystkich zawartych ugód będzie ściśle monitorowana przez Komisję w ramach nałożonego na Klub nadzoru finansowego.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych uzyskała dzisiaj od Klubu Stomil Olsztyn SA porozumienia z czterema zawodnikami, których Klub niesłusznie uważał za spornych. Tym samym Klub wykazał, że spełnia wymogi określone w kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego. W związku z powyższym Komisja Odwoławcza postanowiła:

1. Zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych w ten sposób, że przyznaje Klubowi Licencję na rozgrywki I ligi w sezonie 2017/2018 z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym.

2. Nałożyć na klub sankcję regulaminową w postaci obowiązku zapłaty kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w związku z naruszeniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018.

3. Zobowiązać Klub do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wykazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.

4. Zaliczyć wpłaconą kaucję za odwołanie na poczet sankcji regulaminowej określonej w pkt.2 powyżej.

Klub Stomil Olsztyn mecze w roli gospodarza będzie rozgrywał na Stadionie Miejskim w Ostródzie.

Klubowi Ruch Chorzów od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

Decyzja w sprawie Stomilu Olsztyn jest decyzją ostateczną.