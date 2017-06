Polki z "dziką kartą". Zagrają na mistrzostwach świata

IHF swoją decyzję uzasadniło tym, że Polska na MŚ w Danii w 2015 roku zajęła 4 miejsce - najwyższe spośród zespołów, które nie zdołały się zakwalifikować na grudniowy turniej.

– Oczywiście, że jestem szczęśliwy. To bardzo fajna dla nas wiadomość. Spekulacje stały się faktem. Miejsca Polek zanotowane na poprzednich mistrzostwach świata okazały się decydujące. Nasz nowy, młody zespół powinien jak najwięcej grać. Udział w wielkiej imprezie to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia. Odbieram wiele telefonów od moich zawodniczek. Radość jest ogromna – powiedział selekcjoner Biało-czerwonych, Leszek Krowicki.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 1-17 grudnia w następujących miastach: Lipsku, Magdeburgu, Bietigheim-Bissingen, Trewirze, Oldenburgu i Hamburgu.