SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Adamek wraca na ring i walka o półfinały w Pucharze Konfederacji oraz MME

SOBOTA:

17.00 Nowa Zelandia - Portugalia

Nowo Zelandczycy przegrali dwa poprzednie mecze, a nic nie wskazuje na to, że są w stanie zdobyć jakikolwiek punkt. Portugalię do półfinału Pucharu Konfederacji prowadzi będący w znakomitej formie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zrobi wszystko, aby znów trafić do bramki.

Typ Sport.pl: PORTUGALIA

17.00 Meksyk - Rosja

Bardzo ciekawie zapowiada się drugi pojedynek w grupie A. Mistrzowie Ameryki Północnej powalczą w bezpośrednim starciu o awans do półfinału z gospodarzem Pucharu Konfederacji.

Typ Sport.pl: MEKSYK

20.45 Czechy U-21 - Dania U-21

Czesi wciąż liczą się w walce o awans do półfinału MME w Polsce, ale muszą dokonać rzeczy niezwykle trudnej. Aby awansować z drugiego miejsca muszą pokonać Danię różnicą czterech bramek. Zapowiada się szalona walka o bramki.

Typ Sport.pl: CZECHY

20.45 Włochy U-21 - Niemcy U-21

Włosi niespodziewanie przegrali mecz z Czechami i są pod ścianą. Z Niemcami muszą wygrać dwoma bramkami. Łatwo nie będzie, bo ta drużyna jeszcze nie straciła jeszcze bramki na turnieju.

Typ Sport.pl: REMIS

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

13.50 Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Lille

Drugi dzień drużynowych mistrzostwa Europy, które według nowej formuły są kontynuacją pucharu Europy. Podczas zawodów nie ma podziału na klasyfikacje żeńską i męską, ważny jest wynik całej reprezentacji. W Lille o jak najlepsze miejsca powalczy 51 polskich sportowców.

18.00 Gala Polsat Boxing Night 7

24 czerwca w Ergo Arenie odbędzie się gala Polsat Boxing Night 7. Jako główne danie zaserwowana będzie walka powracającego na ring Tomasza Adamka z Solomonem Haumono. Na gali zobaczymy jeszcze m.in. Krzysztofa Głowackiego, Mateusza Masternaka, Macieja Sulęckiego i niepokonaną Ewę Brodnicką.

Poza tym dzieje się:

19.00 Grand Prix Danii na żużlu

NIEDZIELA:

17.00 Chile - Australia

Australijczycy po dwóch meczach mają tylko jeden punkt. Żeby awansować do półfinału potrzebują dwubramkowego zwycięstwa. Faworytem meczu są jednak mistrzowie Ameryki Południowej, którzy na tym turnieju jeszcze nie przegrali.

Typ Sport.pl: CHILE

17.00 Kamerun - Niemcy

Odmłodzona drużyna Joachima Loewa okazała się minimalnie lepsza od Australii i zremisowała z Chile. Być może w meczu z Kamerunem trener mistrzów świata pozwoli sobie na rotacje w składzie. Mistrzów Afryki nie można jednak lekceważyć, bo na turnieju pokazali, że potrafią stwarzać zagrożenie pod bramką rywala.

Typ Sport.pl: REMIS

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

13.00 Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Lille

Poza tym dzieje się:

15.00 Grand Prix Formuły 1 w Azerbejdżanie

19.00 10. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi