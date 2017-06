Młodzieżowe mistrzostwa Europy. Marcin Dorna i jego zespół (znów) zawiedli. Czas na zmiany [KOMENTARZ]

Po czwartkowym meczu Polaków z Anglikami długo nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Chociaż napompowany balonik pt. "Drużyna Marcina Dorny jednym z faworytów turnieju" uważałem za śmieszny, a w Kielcach spodziewałem się zwycięstwa zespołu Adriana Boothroyda, to byłem pewien, że Polacy przynajmniej zostawią po sobie dobre wrażenie.

Przeliczyłem się, podobnie jak przeliczyłem się wierząc w zwycięstwa ze Słowacją i Szwecją. Mecz z Anglikami spiął klamrą turniej w wykonaniu Polaków. Zobaczyliśmy w nim zespół bezsilny, zrezygnowany, pogodzony z losem. Takie też wrażenie zespół Dorny sprawiał w dwóch poprzednich spotkaniach. Chociaż Dawid Kownacki, Karol Linetty czy Jarosław Jach podkreślali, że Słowacy i Szwedzi byli w naszym zasięgu, to prawda jest inna.

Na młodzieżowych mistrzostwach Europy zabrakło nam jakości. W dwóch pierwszych meczach rzeczywiście były momenty naszej przewagi, ale wynikały one głównie z ambicji, woli walki, zaangażowania. Gdy do gry wchodziła kultura, pomysł, taktyka, nasi stawali się bezradni. Gdy w czwartek w Kielcach zabrakło nam jeszcze zaangażowania i wiary, zobaczyliśmy reprezentację wyjątkowo nędzną. Nie jest przesadą nazywanie jej najsłabszą na turnieju.

Za klapę w największej mierze odpowiada selekcjoner Dorna. Oczywiście pamiętam, że musiał się mierzyć ze sporymi problemami - brakiem Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego czy brakiem formy najważniejszych piłkarzy. Fakty są jednak takie, że z posiadanej grupy Dorna nie stworzył zespołu.

Już po pierwszym meczu o braku szacunku do niego i jego pracy świadczyły słowa Krystiana Bielika i Krzysztofa Piątka. Chociaż pierwszy (nienaturalnie) przeprosił, to niesmak pozostał. Dużo wątpliwości budziły też decyzje personalne Dorny. Wydaje się, że w turnieju nie zawsze grali najlepsi obecnie piłkarze (Kapustka, Dawidowicz, Stępiński). Nasz trener mógłby uczyć się od Słowaków, którzy nie mając lepszych zawodników, w dobrym stylu otarli się o awans do półfinału.

Dorna zmarnował dwa lata, 24 miesiące przygotowań do MME nie dały żadnego efektu. Zespół nie miał pomysłu na grę, momentami wyglądał jakby spotkał się po raz pierwszy. Reprezentacja Polski do lat 21 na MME zawiodła, a za jej postawę odpowiedzialność ponosi Dorna. Tak samo jak odpowiadał za niepowodzenie drużyny w eliminacjach do poprzedniego turnieju. Dwie potężne klapy w ciągu czterech lat - to wystarczająco dużo, by podjąć decyzję o zmianach.

Po klapie na MME jedynym promykiem nadziei jest to, że wynik tej drużyny nie ma żadnego wpływu i znaczenia dla pierwszej reprezentacji. Świetlaną przyszłość wciąż przed sobą ma Kownacki, wciąż duże rzeczy osiągnąć mogą m.in. Jan Bednarek czy Tomasz Kędziora, a czas na odbudowanie się mają Dawidowicz, Kapustka i Stępiński.

Wstyd, jaki przyniosła drużyna Dorny, wcale nie oznacza, że nad seniorską reprezentacją Polski znów zbierają się czarne chmury. Jej wynik i styl nie będą miały najmniejszego znaczenia przy innym selekcjonerze i grupie zawodników. Nie zmienia to jednak faktu, że zawód i niesmak pozostają.