Solomon Haumono - Tomasz Adamek. Czy były narkoman, rugbysta i niedoszły samobójca powstrzyma Polaka?

Haumono ju w wieku siedmiu lat chcia odebra sobie 篡cie. Nie uda這 si, bo n騜, w ostatniej chwili wyrwa mu ojciec. Mija造 lata, a depresja nie ust瘼owa豉. P騧niej by造 kolejne pr鏏y. Kiedy ju mierzy do siebie ze strzelby, zrezygnowa gdy... zachcia這 mu si kolejnej dawki narkotyk闚.

- Nie potrafi nawet powiedzie, ile razy my郵a貫m o samob鎩stwie. Nie pami皻am, ale by這 tego du穎 - powiedzia Haumono w 2015 roku w rozmowie z ”Daily Telegraph”.

- Zaczyna貫m od marihuany, a potem pi貫m kilka drink闚, bra貫m kokain i zjada貫m kilka pigu - opisywa swoj klasyczn imprez.

Bra dragi, bo chcia poczu si twardzielem. P騧niej przesta這 mu to wystarcza. Zacz掖 te zarabia na handlu. Produkowa ponad 10 tysi璚y tabletek Extasy miesi璚znie. A w mi璠zyczasie zarabia na rugby.

Australijczyk urodzony w Nowej Zelandii (1975 r.) jest synem Maile`a Haumona, niegdy cenionego pi窷ciarza wagi ci篹kiej. Dzi瘯i pasji ojca r闚nie pokocha sport, ale zaczyna od rugby. ㄠczy 熜anie z byciem zawodowcem. Uwa瘸no go za ca趾iem przyzwoitego zawodnika. W australijskiej National Rugby League zd捫y zagra ponad 100 mecz闚.

W 2000 roku uzna, 瞠 jednak chce pod捫a 郵adami ojca. Wygra pierwsze osiem zawodowych pojedynk闚. Wydawa這 si, 瞠 mo瞠 osi庵n望 spory sukces, ale depresja i silne uzale積ienie nie pozwala這 mu si skupi wy陰cznie na treningach.

- By貫m naprawd bardzo niestabilny i ci庵le uzale積iony. S御iedzi musieli my郵e, 瞠 jestem totalnie zwariowany, poniewa czasami wybiega貫m na podw鏎ko i po prostu zaczyna貫m strzela z mojego karabinu szturmowego w powietrze. Tylko po to, aby wy豉dowa moje frustracje - powiedzia.

Po niespe軟a trzech latach znudzi mu si boks. Ola (!) nawet propozycj wsp馧pracy od s造nnego promotora, legendarnego Dona Kinga...

W 2003 roku wr鏂i na boisko, najpierw graj帷 w barwach australijskiego Manly, a p騧niej przeni鏀 si do Anglii i tam wyst瘼owa w London Broncos. W debiutanckim sezonie zosta nawet wybranym najlepszym zawodnikiem zespo逝. Londyn to wielka metropolia, gdzie 豉two si zgubi. Szczeg鏊nie, gdy ci庵le chodzisz na熜any.

Piek這

Podczas imprezy w kilkupi皻rowym klubie, zacz掖 mie narkotyczno-alkoholowe halucynacje. Wydawa這 mu si, 瞠 widzi demony. Gdy schodzi na kolejne pi皻ra, by這 coraz gorzej. Poczu, 瞠 znajduje si w piekle i jest blisko 鄉ierci. Wtedy objawi mu si B鏬, pom鏬 nie tylko uciec z klubu, ale i wyj嗆 z na這gu. Twierdzi, 瞠 dopiero wtedy zrozumia, 瞠 musi zmieni swoje 篡cie.

- Nadszed czas, abym m闚i o swojej historii, poniewa chc wykorzysta j jako ostrze瞠nie dla nast瘼nego pokolenia, aby nie pope軟iali moich b喚d闚 - m闚i Haumono.

Od kilku lat prowadzi z 穎n o鈔odek dla trudnej m這dzie篡 z Redfern, ubogich przedmie嗆 Sydney, gdzie sam si wychowa. Zacz掖 te w pe軟i po鈍i璚a si pi窷ciarstwu. Obecnie ma na swoim koncie 24 zwyci瘰twa, trzy pora磬i i dwa remisy. Ostatni raz w ringu by w lipcu 2016 roku, kiedy w 4. rundzie znokautowa go silnym podbr鏚kowym Joseph Parker (23-0).

Pora磬a z Nowozelandczykiem to 瘸den wstyd, bo Parker jest mistrzem 鈍iata federacji WBO. A Haumono wygra cztery poprzednie pojedynki.

- Haumono jest dobrze zbudowany [centymetr wy窺zy od Adamka - przyp.red.]. Wyszed bez kompleks闚 do Parkera. Potrafi zaryzykowa. Australijczyk ma mocne uderzenie na tle 鈔edniej klasy rywali. A Adamek jest tzw. "ma造m ci篹kim", a nie kim postury Parkera. Na punkty nie ma szans z Polakiem, wi璚 od pocz徠ku b璠zie szuka nokautu. Da si Tomkowi lekko ”wystrzela”, a sam b璠zie polowa na jeden mocny cios. Adamek ma do嗆 dziuraw obron, wi璚 musi by czujny. Houmono nie b璠zie podkr璚a tempa, b璠zie czeka na sw鎩 moment - powiedzia Albert Dragon Sosnowski, pi窷ciarz, kt鏎y walczy o mistrzostwo 鈍iata z Witalijem Kliczko, a obecnie jest tak瞠 komentatorem.

Bior帷 pod uwag ostatnie lata, gorszy bilans ma Tomasz Adamek. Przegra a trzy z czterech walk, a zwyci瘰two nad emerytowanym Przemys豉wem Salet, trudno traktowa powa積ie. Trzeba jednak pami皻a, 瞠 ostatnia pora磬a z Erikiem Molin, by豉 w do嗆 kontrowersyjnych okoliczno軼iach. S璠zia zbyt szybko policzy do dziesi璚iu.

- Spodziewam si, 瞠 b璠zie w lepszej dyspozycji ni w ostatnich pojedynkach z Molin czy ze Szpilk, ale z drugiej strony ma te swoje lata [40-lat - red.]. Licz na jego powr鏒 do stylu boksowania, nawet nie do pojedynku z Chrisem Arreol, a do walki z Andrzejem Go這t. Adamek by wtedy ustawiony frontalnie, bi mocne ciosy i umia utrzyma szybkie tempo walki - powiedzia Maciej Miszki, by造 pi窷ciarz, a obecnie ekspert i komentator.

Fachowcy stawiaj jednak na Polaka

- Eric Molina by zdecydowanie trudniejszym rywalem od Haumono. W sobot faworytem b璠zie Adamek. Wystarczy spojrze jak ci篹ko trenuje i jak 鈍ietne warunki zapewni mu Mateusz Borek [promotor Adamka i organizator gali Polsat Boxing Night 7 - przyp.red]. 圭i庵n掖 Jakuba Chyckiego, kt鏎y jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Adamka. Tomkowi u這穎no te 鈍ietn diet. Zmieni trenera, 74-letniego Rogera Bloodwortha zast徙i 43-letni Gus Curren. To mo瞠 okaza si kluczowe - doda Sosnowski.

- Haumono ma ju 41 lat i jest do嗆 ograniczony technicznie. Atletycznie jest gorszy od Adamka, wi璚 jest spokojnie do "wyboksowania". Jego atuty? Silna prawa r瘯a i odporno嗆 na ciosy. Potrafi te umiej皻nie wywiera pressing i spycha przeciwnika do lin. Ale je郵i chodzi o szybko嗆 i wyszkolenie technicznie, to Adamek jest o klas lepszy - dodaje Miszki.

- Tomek zawsze mia 鈍ietne nogi. Musi wykorzystywa swoj przewag techniczn. Powinien walczy: akcja, obrona, akcja, obrona. Zej軼ie, przepuszczenie, ustawianie od nowa. Nie powinien szuka ostrych wymian - dodaje Sosnowski.

Eksperci s jednomy郵ni. Adamek wydaje si by w znakomitej formie

- Taktyka Polaka? Musi ucieka od prawej r瘯i Haumono. Przepuszcza pierwszy atak rywala i zatrzymywa go swoimi kontrami. Adamek nie bije najmocniej, ale kombinacj techniczn mo瞠 zagrozi rywalowi. Ma dobr kontr. S造n掖 z niej ju w kategorii Cruiser, np. w walce z Travisem Walkerem - powiedzia Miszki.

Przed Adamkiem dwie, kompletnie odmienne perspektywy. Jest zar闚no bliski walki o mistrzostwo 鈍iata, jak i zako鎍zenia kariery sportowej.

- Je郵i wygra to b璠zie mia szans na walk o pas. Sp鎩rzmy na to z perspektywy promotora. Polak ma znane nazwisko, dobry rekord, a po wygranej z Haumono wr鏂i do ranking闚. Dlaczego takiego pi窷ciarza kto by nie wzi掖 za przeciwnika? Z perspektywy mistrza to jest 豉twa, dobrowolna obrona pasa. A czy Adamek ma szans na mistrza? Tylko pod jednym warunkiem. W organizacji WBA o pas mia walczy Fres Oquendo z Shannonem Briggsem, ale ten drugi zosta z豉pany na dopingu. Gdyby odby豉 si walka Oquendo - Adamek, to Polak mia豚y spore szanse. W przypadku pora磬i? Wr騜 mu koniec kariery... Wiadomo, 瞠 je郵i b璠zie chcia, to b璠zie m鏬 wr鏂i, jak np. Roy Jones Jr., ale kogo by to interesowa這? Chyba, 瞠by zawalczy z... Mariuszem Pudzianowskim - zako鎍zy Miszki.