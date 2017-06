Siatkówka. Rosjanin dołącza do BBTS-u Bielsko-Biała

- Dostałem ofertę z BBTS-u Bielsko-Biała i postanowiłem spróbować swoich sił w polskiej lidze. Mieszkam w Kaliningradzie, więc dodatkowym plusem dla mnie jest mała odległość do domu i do mojej rodziny. Wszyscy wiedzą, że PlusLiga to jedna z najlepszych lig na świecie, chcę się jak najlepiej zaprezentować i uzyskać z kolegami z zespołu jak najlepszy wynik - mówi Oleg Krikun. - W przeszłości grałem w takich klubach jak Dynamo Jantar Kaliningrad, Tiumień, Dynamo Krasnodar, Jugra-Samitłor i Nova Nowokujbyszewsk – dodaje Oleg Krikun.

26-latek był reprezentantem swojego kraju do lat 23. W poprzednim sezonie atakujący grał w drużynie Jugra-Samotłor Niżniewartowsk - z tym zespołem zajął 11. miejsce w rosyjskiej Superlidze.

Nowy kontrakt oznacza, że w BBTS-ie Bielsko-Biała coraz mniej niewiadomych na sezon 2017/2018. Krikun na pozycji rywalizować będzie z Jakubem Buckim z KPS-u Siedlce. Do zespołu dołączyli ponadto Jarosław Macionczyk (Aluron Virtu Warta Zawiercie), Piotr Łukasik (KPS Siedlce), Kajetan Marek (Młoda Liga), Tomasz Piotrowski (Młoda Liga), Bartosz Cedzyński (Espadon Szczecin) oraz Harrison Peacock (Hurrikaani Loimaa). Z klubem umowy przedłużyli Przemysław Czauderna, Mariusz Gaca raz Wojciech Siek; odeszli natomiast Łukasz Koziura, Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom), Bartłomiej Grzechnik (MKS Będzin) i Paweł Gryc (Łuczniczka Bydgoszcz).