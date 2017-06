Mateusz Klich przeszedł do Leeds United

We wtorek informowaliśmy o zainteresowaniu Klichem drużyny Leeds. W piątek polski pomocnik złożył podpis na kontrakcie i został piłkarzem angielskiej drużyny. Kwota transferu nie została ujawniona, ale nieoficjalnie mówi się o 1,5 miliona euro.

10-krotny reprezentant Polski zdobył w minionym sezonie sześć bramek (wszystkie z rzutów karnych) i zanotował cztery asysty. W niektórych meczach był kapitanem swojej drużyny, w większości z nich grał od pierwszej do ostatniej minuty.

Leeds United w minionym sezonie zajęło 7. miejsce w angielskiej Championship. Do 6. pozycji, gwarantującej grę w barażach o Premier League, zabrakło im pięciu punktów. Leeds to niezwykle utytułowany klub - trzy razy był mistrzem Anglii (po raz ostatni w 1992 roku), sięgnął również po Puchar Anglii, a jeszcze w 2001 roku grał w półfinale Ligi Mistrzów. Niedługo potem Leeds popadło jednak w ogromne problemy finansowe, przez co grało nawet w trzeciej lidze.