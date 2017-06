Oficjalnie. Liverpool kupił Salaha. Nowy rekord transferowy

Właściciele Liverpoolu o pozyskanie Salaha starali się już od dłuższego czasu. Teraz oficjalnie potwierdzili, że Egipcjanin został piłkarzem "The Reds".

25-latek kosztował czwarty klub minionego sezonu Premier League aż 39 milionów funtów, co jest ich nowym rekordem transferowym. Do tej pory najdroższym piłkarzem kupionym przez "The Reds" był Andy Caroll, którzy kosztował 35 milionów funtów. Salah po przenosinach do Liverpoolu zostanie również najdroższym afrykańskim piłkarzem w historii Premier League, wyprzedzając Sadio Mane (34 miliony funtów).

Reprezentant Egiptu był jedną z kluczowych postaci Romy w ubiegłym sezonie. W 31 meczach Serie A zdobył 15 bramek i zaliczył 13 asyst. Wraz z Wojciechem Szczęsnym i kolegami wywalczył wicemistrzostwo Włoch.