Młodzieżowe mistrzostwa Europy. Jarosław Jach: Nie uważam, żebyśmy w turnieju zagrali aż tak źle, jak się o tym pisze

Reprezentacja Polski przegrała 0:3 z Anglią w ostatnim meczu fazy grupowej młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21. Zespół Marcina Dorny z dorobkiem jednego punktu zakończył udział w turnieju na ostatnim miejscu w grupie.

- Nie wiem czy balon z nadziejami został za bardzo napompowany. Wiem jednak, że mogliśmy z tej grupy wyjść. Jeśli nie z pierwszego miejsca, to przynajmniej mogliśmy dać sobie szansę na awans z drugiej pozycji. Sześć punktów mogło nam wystarczyć, Słowacy i Szwedzi byli do ogrania. W obu meczach mieliśmy dużo okazji, prowadziliśmy grę, mieliśmy przecież korzystny wynik. Nie uważam, żebyśmy zagrali aż tak źle jak się o tym pisze - powiedział po meczu Jach.

- Zgodzę się z tym, że nie zaprezentowaliśmy najwyższej, życiowej formy. Wpłynęło na to kilka czynników. Część z nas przed turniejem leczyła kontuzje, inni nie grali regularnie w swoich klubach. Z drugiej strony, trener miał szeroką kadrę i za każdym razem wybierał najmocniejszy skład z 23-osobowej kadry. Wybór był, za każdym razem graliśmy w optymalnym zestawieniu.

- To, że zawiedliśmy na tym turnieju nie znaczy, że żaden z nas nie zagra w seniorskiej reprezentacji. Każdy z nas ma szansę, każdy z nas może grać dużo lepiej niż podczas euro. Mamy potencjał i w przyszłości możemy dać sporo dobrego pierwszej reprezentacji

Obrońca Zagłębia Lubin raz jeszcze odniósł się do słów Krystiana Bielika, który po meczu ze Słowacją skrytykował metody treningowe Marcina Dorny.

- Krystian, jak wielu z nas, jest młodym zawodnikiem. Myślę, że chciał powiedzieć coś innego, źle dobrał słowa. Po pierwszym meczu zrobiła się wielka afera, choć była zupełnie niepotrzebna. W kadrze panowała dobra atmosfera, nie ona miała wpływ na nasz wynik sportowy. Krystian przeprosił, bo wiedział, że się zagalopował. Na pewno nie mieliśmy złych treningów i uważam, że trener Dorna dobrze przygotował nas do turnieju - skomentował obrońca.

Jak Jach zapamięta turniej? - To były bardzo fajne emocje, stworzyliśmy bardzo zgrany zespół, w którym była dobra atmosfera. Mówię to z pełną świadomością, mimo informacji, które pojawiały się po pierwszym meczu w mediach. Ponadto w pamięci zapadną mi pełne stadiony i wsparcie kibiców. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Tym większa szkoda, że zawiedliśmy.