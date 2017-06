Siatkówka. Paweł Stysiał w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów

Paweł Stysiał ostatnie dwa sezony spędził w MKS-ie Będzin. Tam nie dostawał wielu szans na grę, szczególnie w rozgrywkach 2016/2017, kiedy na pozycji libero przyszło mu rywalizować z Michałem Poterą.

W poszukiwaniu większych okazji do grania młody zawodnik rozstał się z klubem. Długo nie szukał jednak nowego pracodawcy. Znalazł zatrudnienie poza PlusLigą, w rozgrywkach austriackich. Zagra w zespole wicemistrza Austrii, Aich/Dob Posojilnica, co oznacza, że będzie go można oglądać w zmaganiach Ligi Mistrzów. Zespół ten w 3. rundzie eliminacji rywalizować będzie z Fenerbahce Stambuł.

Ze Stysiałem w Aich/Dob zagra drugi Polak, 19-letni środkowy Wiktor Siewierski.

Poza młodym libero z 11. zespołu PlusLigi po sezonie 2016/2017 odeszli Krzysztof Rejno (powrót z wypożyczenia do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle), Nathan Roberts, Kyle Russell (Berlin Recycling Volleys) i Mateusz Piotrowski.