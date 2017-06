Ekstraklasa. Julian Cuesta w Wiśle Kraków

Julian Cuesta wychowywał się w szkółce piłkarskiej Sevilli, ale w pierwszej drużynie udało mu się zagrać tylko jeden mecz. Jako że Cuesta nie mógł przebić się do pierwszego składu, Sevilla wypożyczyła go do Almerii, a po roku klub zdecydował się na transfer definitywny. W sezonie 2014/2015 zagrał 15 meczów na poziomie La Ligi, w których wpuścił 26 bramek, a cztery razy zachował czyste konto.

Tuż przed letnim okienkiem transferowym w 2015 roku Cuesta zwrócił na siebie uwagę przedstawicieli Tottenhamu, którzy poszukiwali zawodnika mogącego zostać następcą Hugo Llorisa. Cuesta zbierał wówczas bardzo przyzwoite recenzje, mimo że jego klub spadł z ligi. Tottenham był skłonny zaoferować Almerii 2,5 miliona euro wpisane w klauzulę jego wykupu, ale do transakcji ostatecznie nie doszło, bo Lloris został w Londynie.

Kolejne sezony nie były już tak udane dla Cuesty. Bramkarz zagrał w nich w sumie 12 meczów i zdecydował się nie przedłużać kontraktu z hiszpańską drużyną. - Kiko Ramirez dobrze go zna. Wierzymy w jego umiejętności. Julian będzie jednym z trzech bramkarzy pierwszej drużyny – mówił dyrektor sportowy Wisły Kraków podczas konferencji prasowej.

Hiszpanie twierdzą również, że Cuesta jest specjalistą od bronienia rzutów karnych, a wielokrotnie mogli przekonać się o tym jego partnerzy z drużyny, którzy przegrywali zakłady dotyczące strzelania ,,jedenastek’’.

Kilka sezonów temu eksperci wróżyli mu olbrzymią karierę, ale widać, że jego rozwój wyraźnie się zatrzymał. Hiszpan będzie bramkarzem Wisły Kraków przez przynajmniej rok, jeśli klub będzie zadowolony z jego usług, to jednostronnym oświadczeniem może przedłużyć umowę na kolejne dwa lata.