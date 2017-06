Bundesliga. Mario Goetze w coraz lepszym stanie

Na początku tego roku Goetze znacznie przytył, a pod koniec lutego zdiagnozowano u niego chorobę. 25-latek przebywa obecnie w USA, gdzie jest leczony, ale w tej chwili wykonuje również lekkie ćwiczenia z piłką. Być może niedługo dołączy do reszty drużyny, ale żadna konkretna data powrotu nie została podana.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów leczenia, Mario ma się dobrze. Czekamy na to, aż znów zobaczymy go na boisku - powiedział menedżer Borussii Michael Zorc. W minionym sezonie Goetze zagrał 16 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.