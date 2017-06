Transfery. Mączyński może zmienić klub! Walczą o niego dwie drużyny z Ekstraklasy

Zgodnie z informacjami dziennikarzy "Przeglądu Sportowego", przedstawiciele Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok prowadzą zaawansowane rozmowy z reprezentantem Polski. Mączyński ma niebawem spotkać się z przedstawicielami mistrzów i wicemistrzów Polski, w celu uzgodnienia warunków ewentualnego transferu.

Obecnie bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym 30-latek przeniesie się do Białegostoku. Temat jego przejścia do Legii przewija się w mediach od kilku miesięcy, wątpliwe jest jednak to, aby zawodnik "Białej Gwiazdy" zdecydował się na przenosiny do stolicy.

Nadchodzące okno transferowe może być ostatnią szansą Wisły Kraków na zarobienie na piłkarzu dobrych pieniędzy, ponieważ kontrakt Mączyńskiego wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wychowanek Wisły w minionym sezonie Lotto Ekstraklasy rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. Doświadczony defensywny pomocnik jest również jednym z podstawowych zawodników reprezentacji Polski.

Krzysztof Mączyński w Wiśle występuje od lipca 2015 roku. Po powrocie z Chin, zawodnik niemal od razu stał się najważniejszą postacią drużyny. Już przed rokiem zawodnik mógł odejść za granicę, kiedy oferty na jego zakup składało włoskie Chievo, szefowie "Białej Gwiazdy" konsekwentnie odrzucali jednak kolejne propozycje. Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ jak przyznał sam zawodnik w rozmowie ze "Sport.pl", od lutego nie otrzymał on pensji w krakowskim zespole. Logiczne wydaje się więc to, że pomocnik będzie chciał zmienić otoczenie.