Serie A. Inter Mediolan zainteresowany Wojciechem Szczęsnym. Oferta Juventusu za Polaka odrzucona

Szczęsny ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w Romie z Arsenalu. Polak miał ustalić warunki kontraktu indywidualnego z Juventusem, ale pierwsza oferta "Starej Damy" (ok. 5 mln euro) została odrzucona przez londyński klub - ten chce zarobić na swoim bramkarzu ok. 15 mln.

Sytuację dodatkowo skomplikował Gianluigi Donnarumma. Rewelacyjny 18-latek nie przedłuży wygasającego w 2018 roku kontraktu z Milanem, co chce wykorzystać Juventus, który od dawna obserwuje postępy młodego Włocha. Mógłby on zostać następcą Gianluigiego Buffona na lata - ale tu również sytuacja nie jest do końca jasna, bo według najnowszych doniesień Donnarumma zastanawia się jednak nad pozostaniem w Milanie.

Chaos chce wykorzystać Luciano Spalletti. Obecnie prowadzi Inter Mediolan, choć jeszcze do niedawna był trenerem Szczęsnego w Romie. Zdaniem Sportitalii dwukrotnie dzwonił do Polaka, by namówić go na transfer do Mediolanu. Miał nazwać go "idealnym" bramkarzem do jego drużyny. Obecnie pierwszym wyborem jest Samir Handanović, którym interesuje się wiele klubów. Słoweniec jest niezadowolony z faktu, że Inter nie zakwalifikował się nawet do Ligi Europy.