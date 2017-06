Młodzieżowa reprezentacja Chin zagra w lidze niemieckiej

Władze chińskiej federacji piłkarskiej podjęły kolejne dość zaskakujące działania. Niedawno Azjaci porozumieli się z portugalskim związkiem piłki nożnej, w skutek czego w dziesięciu klubach drugiej ligi portugalskiej od nowego sezonu będą występowali zawodnicy urodzeni w Chinach. Teraz przedstawiciele Państwa Środka dogadali się z władzami niemieckiego DFB.

Na mocy porozumienia z niemieckim związkiem piłki nożnej, od nowego sezonu w rozgrywkach ligowych naszych zachodnich sąsiadów, grać będzie młodzieżowa reprezentacja Chin.

Chińska kadra do lat 20 rozpocznie zmagania w czwartej lidze (Regionalliga Sudwest), gdzie będzie rywalizować m.in. z rezerwami Hoffenheim czy Stuttgarter Kickers. Co ciekawe azjatycka drużyna rozgrywać będzie jedynie mecze wyjazdowe, w dodatku wyniki tych spotkań nie będą wliczane do tabeli.

Starcia z młodymi Chińczykami będą wypełniać luki zespołów, które przy 19-zespołowej lidze będą pauzować w danej kolejce. Każdy klub, który podejmie na własnym boisku reprezentację Chin U20, otrzyma za takie spotkanie 15 tysięcy euro.