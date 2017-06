Euro U21. Polska - Anglia. Jest nadzieja. Możemy wyjść nawet z drugiego miejsca w grupie

Remis 2:2 ze Szwecją w drugim meczu reprezentacji Polski na Euro U-21 spowodował, że szanse piłkarzy Marcina Dorny na awans do półfinału bardzo zmalały. Los gospodarzy nie leży już tylko w ich rękach. Bo oprócz koniecznego zwycięstwa nad Anglią (różnicą dwóch goli), biało-czerwoni muszą też spoglądać na mecz Słowacji ze Szwecją i trzymać kciuki za remis.

Ale nawet jeśli wygra Szwecja albo Słowacja, to Polacy też mogą dostać się do półfinału. Oczywiście pod warunkiem, że sami wygrają. I szczęśliwie ułożą się dla niej wyniki dwóch pozostałych grup. Do półfinału awansuje bowiem też najlepszy wicemistrz fazy grupowej. W tej chwili wszystkie zespoły z drugich miejsc, czyli Słowacja, Portugalia i Czechy mają po trzy punkty i stosunek bramek 3:3.

Jeśli Polska pokona Anglię, będzie miała na koncie cztery oczka. W grupie B pewny awans z pierwszego miejsca mają już Hiszpanie, a o drugą pozycję biją się Portugalczycy, Serbowie i Macedończycy. W ostatniej kolejce, w piątek, Portugalia zmierzy się z Macedonią. Najlepszym scenariuszem dla nas byłby triumf Macedończyków, którzy mają bilans bramkowy 2:7 (wątpliwe, by pokonali rywala pięcioma golami). Z kolei Serbowie nie będą mogli wygrać wyższym stosunkiem bramek z Hiszpanami, niż my z Anglią.

W grupie C, która gra w sobotę, drugie miejsce na razie należy do Czechów. Ci w ostatniej kolejce zmierzą się z Duńczykami i w najgorszym wypadku powinni z nimi bezbramkowo zremisować (albo jeśli będzie 1:1, to my musimy wygrać np. 3:2, słowem: strzelić dużo goli), ale najlepiej by było, gdyby przegrali. A do tego jeszcze trzy punkty w starciu z Włochami zdobyliby już pewni awansu Niemcy.

W skrócie, patrząc na wszystkie grupy, awans z drugiego miejsca na pewno da nam zwycięstwo z Anglią, a także porażki Portugalii (z Macedonią) i Serbii (z Hiszpanią) w grupie B, a także Czechów (z Duńczykami) i Włochów (z Niemcami) w grupie C.

Mało realne? No mało. No, ale wciąż możliwe! Mecz Polska - Anglia w czwartek o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.