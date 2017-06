Transfery. Southampton nie rezygnuje z Jana Bednarka. To już już chyba oferta z cyklu tych "nie do odrzucenia"

Southampton jest zdeterminowany, by tego lata pozyskać Jana Bednarka. Po tym jak Lech Poznań odrzucił ofertę pięciu milionów euro, przyszła kolejna. Kolejorz może zarobić na młodzieżowym reprezentancie Polski łącznie z bonusami (m.in. od kolejnego transferu) nawet 7,5 mln funtów - informuje portal Weszło.com.

To gigantyczna kwota jak na warunki Lecha i polskiej ekstraklasy. Do tej pory najdroższym transferem w historii ligi były przenosiny Adriana Mierzejewskiego z Polonii Warszawa do Trabzonsporu za 5,25 mln euro.

Trudno wyobrazić sobie, by poznański klub ponownie odrzucił ofertę Southampton. Wygląda na to, że najpóźniej po zakończeniu Euro U-21 Bednarek zostanie piłkarzem „Świętych”.