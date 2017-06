Serie A czeka katastrofa?

Serie A chce sprzedać prawa telewizyjne na rynek krajowy na kolejne trzy sezony za miliard euro rocznie. To 6 procent więcej niż w obowiązującej teraz umowie. Potencjalni nabywcy za pięć pakietów praw zaoferowali zaledwie 490 mln euro. Wobec tak mizernych ofert przetarg odwołano.

- Oferty nie odzwierciedlały rzeczywistej wartość praw telewizyjnych włoskiego futbolu - stwierdził szef ligi, Carlo Tavecchio.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Liga ma nadzieję, że zgłosi się do niego stacja Mediaset, która pierwszy przetarg zignorowała. Innym rozwiązaniem, które rozważają szefowie ligi, to stworzenie własnego płatnego kanału telewizyjnego.

Znikający abonenci

Zdaniem analityków rynku telewizyjnego nie ma jednak szans, aby Serie A sprzedała prawa do pokazywania meczów za miliard euro. Powodem jest kryzys gospodarczy, przez który płatne telewizje tracą we Włoszech klientów. W latach 2010-16 aż 2,3 mln włoskich gospodarstw domowych zrezygnowała z abonamentów TV. To drugi najwyższy spadek na świecie. Więcej widzów zrezygnowała z płacenia za TV tylko w USA (4,4 mln).

Przychody płatnych telewizji we Włoszech przez ten czas zmniejszyły się z 3,4 mld euro (2010) do 3,3 mld (2016). Odchodzących abonentów stacje telewizyjne rekompensują sobie podwyższaniem opłat, ale te też - zdaniem analityków - osiągnęły już szczyt akceptowalny dla klientów.

Włoski wolny internet

Szczególnie dotkliwą porażką była oferta transmisji internetowych. Za dwa pakiety, które zdaniem Serie A warte są 200 mln euro, brytyjska firma Perform - jedyna, która stanęła do przetargu - zaoferowała jedynie 50 mln euro. I zdaniem analityków na więcej

trudno liczyć, bo jakość usług internetowych we Włoszech jest bardzo niska. Pod względem średniej prędkości łączy Włochy są na 61. miejscu na świecie. Tylko 12 proc. łączy oferuje prędkość większą niż 15 mbps.

Kto spłaci te długi?

Porażka w przetargu na prawa transmisji telewizyjnych byłaby bardzo dotkliwym ciosem dla całej Serie A. Włoskie kluby od lat borykają się z problemami finansowymi. Jak głosi corocznie publikowany Report Calcio straty klubów Serie A w ubiegłym roku wyniosły w sumie 250 mln euro wobec 2,4 miliarda euro przychodów. Jeśli chodzi o prawa telewizyjne to stanowią one 47 proc. wpływów do kasy klubów. Za prawa krajowe i zagraniczne Serie A otrzymuje 1,1 mld euro rocznie. Każde poważniejsze uszczuplenie tego źródła dla wszystkich klubów oznacza mocne zaciskanie pasa, a dla wielu - prostą drogę do bankructwa. Już teraz włoskie kluby zadłużone są w sumie na 1,9 miliarda euro.