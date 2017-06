Siatkówka. Maret Balkestein-Grothues zawodniczką Chemika Police

- Po zakończeniu sezonu zadeklarowałem, że chcemy odmłodzić naszą kadrę. Staramy się robić transfery z głową, w porozumienia ze sztabem szkoleniowym i dyrektorem zarządzającym. Najważniejsze, aby brać pod uwagę możliwości budżetowe zagwarantowane przez Grupę Azoty i pozostałych partnerów. Dlatego razem z Radą Nadzorczą przyglądamy się nowym kontraktom i trzymamy rękę na pulsie - mówi prezes Chemika Police, Paweł Frankowski. - Maret to wciąż młoda zawodniczka, a już bardzo doświadczona. Grała w najlepszych ligach świata, rywalizowała na wysokim poziomie. Potrzebowaliśmy takiej siatkarki na tę pozycję i cieszę się, że podpisała kontrakt z Chemikiem – dodaje.

Na tę chwilę na pozycji przyjmującej do drużyny dołączyły 22-letnia Bianka Busa, 25-letnia Natalia Mędrzyk i 28-letnia Maret Balkestein-Grothues. Na pozostałych pozycjach zakontraktowano Sladjanę Mirković (Telekom Baku) oraz Alex Holston (uniwersytet we Florydzie).

- Na pozycję przyjmującej mieliśmy trzy kandydatki. To ważna pozycja, dlatego musieliśmy wziąć pod uwagę umiejętności sportowe i czynniki pozasportowe. Maret to klasowa zawodniczka, a oprócz tego jest po prostu fajną dziewczyną, odpowiednio dopasowaną charakterologicznie. Dowodem może być fakt, że została wybrana kapitanem reprezentacji Holandii. Członkowie sztabu szkoleniowego wiedzą, na co ją stać, w końcu rywalizowała z nami na parkietach polskiej ligi. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki uznaliśmy, że chcemy postawić właśnie na Maret - uważa Radosław Anioł, dyrektor zarządzający.

Zawodniczka wcześniej występowała między innymi we wspomnianym Fenerbahce, Volksbank Südtirol Bolzano, sopockim Atomie, RC Cannes, Lokomotivie Baku, Cuatto Giaveno Volley oraz Parma Volley Girls.

- Przed podpisaniem kontraktu miałam ten komfort, że grałam przeciwko Chemikowi i poznałam go dwa sezony temu. Swoją drogą, nie udało nam się chyba wtedy wygrać ani jednego meczu. Wiem, jak renomowanym klubem jest Chemik, jak silną kadrą dysponuje. Rozmawiałam również z koleżankami, które występowały w tym zespole. Każda podkreślała profesjonalizm w codziennym funkcjonowaniu, co jest dla mnie ważne. Chciałam grać w drużynie walczącej o mistrzostwo kraju i występującej w Lidze Mistrzyń. Jestem dumna, że podpisałam kontrakt w Policach - mówi Holenderka.

Maret Balkestein-Grothues gra w reprezentacji swojego kraju. Wygrała z nim dwa srebrne medale mistrzostw Europy (2009, 2015), brąz Piemonte Woman Cup (2010), Volley Master Montreux (2015) i Grand Prix (2016).

Chemik Police przechodzi spore zmiany. Z klubu odeszły Aleksandra Jagieło (BKS Bielsko-Biała), Anna Werblińska, Joanna Wołosz (Imoco Volley Conegliano), Jelena Blagojević (Developres Rzeszów) oraz Madelaynne Montaño (Liu JoModena). Kontrakt przedłużyły Katarzyna Zaroślińska i Stefana Veljković.