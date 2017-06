La Sexta: Leonardo Bonucci celem transferowym Realu Madryt

Jeden z liderów formacji defensywnej Starej Damy może wkrótce trafić na Estadio Santiago Bernabeu - zapowiedział w programie Chiringuito Pedrerol. Środkowy obrońca miałby zastąpić Pepe, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Portugalczyk przeniesie się prawdopodobnie do Paryża, gdzie będzie bronił barw Paris Saint-Germain.

Transfer Bonucciego wydaje się dziwny w obliczu informacji o powrocie z wypożyczenia Jesusa Vallejo. Jeśli Włoch faktycznie trafi do Madrytu, Real będzie dysponował aż piątką nominalnych stoperów - oprócz wymienionej dwójki Zinedine Zidane miałby do dyspozycji jeszcze Sergio Ramosa, Raphaela Varane'a i Nacho. Ten ostatni z powodzeniem może również występować na boku obrony, dlatego możliwe, że w przyszłym sezonie stanie się zmiennikiem dla Marcelo. Po odejściu Fabio Coentrao do Sportingu, który w najbliższych dniach powinien podpisać kontrakt z ekipą z Lizbony, Brazylijczyk będzie jedynym lewym obrońcą w drużynie (transfer Theo Hernandeza z Atletico wciąż nie został sfinalizowany).

Przez serwis transfermarkt.com Bonucci wyceniany jest na 45 milionów euro. Jego umowa z Juventusem ważna jest do 2021 roku i jeśli Real ruszy po gracza, spekuluje się, że będzie musiał zapłacić za niego co najmniej 60 mln.