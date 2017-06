Transfery. Sky Sports: Manchester United i Chelsea rozmawiają z przedstawicielami Lewandowskiego

Brytyjski serwis pisze, że Polak jest niezadowolony w Bayernie. Czuje, że Carlo Ancelotti i jego koledzy z zespołu zawiedli go w poprzednim sezonie, nie wspierając go odpowiednio w walce o koronę króla strzelców. Według Guillema Balague przedstawiciele obu angielskich gigantów już rozpoczęli rozmowy z przedstawicielami Lewandowskiego.

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza Lewandowski wolałby przejść do Chelsea. Jednak Jose Mourinho od dawna podziwia umiejętności Polaka i nie przepuści okazji, by pozyskać go do Manchesteru.

W grudniu Lewandowski podpisał kontrakt do 2021 roku. Otrzymał wtedy dużą podwyżkę, dzięki której jest najlepiej opłacanym piłkarzem Bundesligi.