Ekstraklasa. Konstantin Vassiljev odchodzi z Jagiellonii Białystok

Estończyk postanowił nie przedłużać wygasającego 30 czerwca kontraktu z Jagiellonią. W Białymstoku grał od 2015 roku, trafił na zasadzie wolnego transferu z Piasta Gliwice. W minionym sezonie strzelił 13 goli i zaliczył tyle samo asyst, dzięki czemu był jednym z najlepszych piłkarzy ekstraklasy.

- Nie była to dla mnie łatwa decyzja, ale czasami trzeba szukać nowych wyzwań. Moim zdaniem przyszedł najlepszy moment, aby to uczynić. Chciałbym wszystkim podziękować za tę dwuletnią współpracę. Razem zrobiliśmy przez ten czas kawał dobrej roboty. Te dwa lata były dla mnie jednymi z najlepszych w mojej karierze - powiedział Vassiljew w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

- Kibicom Jagiellonii mogę tylko podziękować za ich ogromne wsparcie. To był dla mnie wspaniały okres, ale czasem przychodzi moment, w którym trzeba podjąć trudną, ale przemyślaną decyzję. Życzę Jagiellonii wielu sukcesów, a kibicom przede wszystkim cierpliwości, bo nie zawsze wszystko idzie tak, jak tego chcemy. Takie jest życie.

Niewykluczone, że Vassiljew przeniesie się do Cracovii. Nowym trenerem tego klubu został Michał Probierz, a Estończyk niedawno przyznał, że gdyby Probierz został w Jagiellonii, to on również nie zmieniałby klubu.