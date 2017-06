Tomasz Hajto odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi

Przypomnijmy: podczas meczu Polska - Szwecja na Euro U21 (2-2) Hajto nie zostawił suchej nitki na Pawle Dawidowiczu. „Ten chłopak ma 20 lat i ja jeszcze jego formy nie widziałem” to jedna z wielu jego wypowiedzi krytykujących pomocnika reprezentacji Polski.

W odpowiedzi Boniek wstawił na Twittera zdjęcie kartki z napisem „Pedro Pauleta” i podpisał je „O proszę, kto ma obok mnie siedzieć? Tomek Hajto go pamięta”.

Boniek miał na myśli mecz Polska – Portugalia podczas mistrzostw świata w 2002 roku. Biało-czerwoni nie mieli wtedy żadnych szans ze znakomicie grającymi Portugalczykami i sromotnie przegrali 0:4. Bardzo słaby występ zaliczył Tomasz Hajto, który tamtego dnia odpowiadał za kompletnie dziurawą obronę naszej reprezentacji - natomiast Pauleta strzelił hat-tricka.

Później krótki filmik - również na Twitterze - opublikował Łukasz Wiśniowski odpowiadający za PZPN-owski kanał "Łączy nas piłka". Na nim wyraźnie rozbawiony Boniek poprosił wspomnianego Pauletę o to, by pozdrowił Hajtę. Portugalczyk spełnił jego prośbę mówiąc "Hajto, trzy!" i pokazując trzy palce - tyle właśnie goli strzelił Polakom we wspomnianym meczu MŚ 2002.

Jak na te żarty zareagował Hajto? - I co mam odpowiedzieć ja za tamten mecz swoje dostałem i grałem słabo.Lepiej wypomnieć Hajcie ten mecz aby zapomnieć o formie U21 Polaków [pisownia oryginalna] - odpowiedział komentator.

Boniek zapewnił, że to był tylko wyłącznie żart spowodowany tym, że akurat spotkał Pauletę. - Tomek co za zgubne połączenia , po prostu byliśmy na meczu,zobaczyliśmy gościa i wyszedł fajny żart.