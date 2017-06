AS: Ronaldo podbudowany słowami prezesa Realu. Sytuacja się zmienia

Manu Sainz, dziennikarz będący w dobrych relacjach z agentem Ronaldo Jorge Mendesem, przekazał informację, jakoby Ronaldo został uspokojony słowami Pereza. - Cristiano to nie jest człowiek, który stawia na pierwszym miejscu pieniądze. Czuje się zraniony i ma rację, ponieważ nie chciał nikogo skrzywdzić ani oszukać. Cristiano to nie jest część biznesu, to część historii Realu Madryt - stwierdził podczas poniedziałkowej audycji Perez.

Ronaldo, który do tej pory miał mieć za złe klubowi, że ten nie wsparł go wystarczająco mocno w sprawie oskarżeń prokuratury, przyjął te słowa z radością. Gwiazdorowi spodobało się wystąpienie prezesa, czego świadkami byli ponoć koledzy z drużyny. Przebywający obecnie z reprezentacją na zgrupowaniu w Moskwie zawodnik wolałby co prawda, by taki komunikat ze strony Realu pojawił się wcześniej, ale i tak docenił postawę Florentino Pereza - czytamy na stronie internetowej as.com.

Piłkarz zaczyna poddawać w wątpliwość sens opuszczenia Realu, ale pewność będzie miał dopiero po spotkaniu z prezesem Królewskich, do którego ma dojść po zakończeniu Pucharu Konfederacji. - Nie chcę teraz rozpraszać portugalskiej drużyny. Spotkamy się i porozmawiamy po zakończeniu turnieju, wtedy powie nam, co się dzieje. Będę go bronił za wszelką cenę, zarówno jako zawodnika, jak i człowieka - powiedział na antenie Onda Cero Perez.

Bomba transferowa?

W piątek portugalski dziennik "A Bola" opublikował informację, jakoby Ronaldo podjął definitywną decyzję o opuszczeniu Realu. Powodem miał być wspomniany brak wsparcia ze strony działaczy klubu - Królewscy ograniczyli się do wydawania oficjalnego komunikatu na swojej stronie internetowej - oraz nagonka części mediów przedstawiających zawodnika jako przestępcę, choć sąd nie odniósł się jeszcze nawet do oskarżeń prokuratury.

Jak podała rozgłośnia radiowa COPE, Cristiano Ronaldo zamierza uregulować 14,8 mln euro zaległych podatków, o których ukrycie oskarżyła go hiszpańska prokuratura. Zdaniem stacji zawodnikowi grozi realna kara pozbawienia wolności, jeśli ten zdecyduje się na otwartą walkę w sądzie.