Transfery. "O Jogo": Jeremy Mathieu odchodzi z Barcelony do Sportingu

Francuz przejdzie do trzeciej drużyny minionego sezonu ligi portugalskiej na zasadzie wolnego transferu. Co prawda jego kontrakt z Barceloną był ważny aż do lata 2018 roku, ale "Duma Katalonii" dała mu zielone światło na znalezienie sobie nowego zespołu.

W minionym sezonie 34-letni Mathieu grał niewiele, a gdy już przebywał na boisku, spisywał się poniżej oczekiwań. W końcówce sezonu nie grał w ogóle, po tym jak stracił zaufanie trenera Luisa Enrique.

Z tego względu podpisze ze Sportingiem 2-letni kontrakt. W przeszłości 34-letni obrońca grał w takich klubach jak Valencia, Toulouse oraz Sochaux. W 2016 roku zakończył karierę reprezentacyjną.