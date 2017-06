Siatkówka. Bartosz Janeczek zmienia pozycję i zostaje w BBTS-ie

- W szkole mistrzostwa sportowego oraz w rozgrywkach młodzieżowych dość często grałem na przyjęciu. Co więcej, jeszcze w moim pierwszym meczu w PlusLidze w barwach Gwardii Wrocław wyszedłem w roli przyjmującego. Zostałem jednak przestawiony na atak i tak już zostało. W sezonie 2014/2015 z powodu kontuzji Michała Bąkiewicza rozegrałem pół sezonu na innej pozycji i nawet w poprzednich rozgrywkach „liznąłem’’ trochę defensywy. Choć kilka razy miałem już okazję gry na przyjęciu, to za każdym razem czułem, że robię coś zupełnie nowego, odmiennego i może nawet trochę ciekawszego od tego, co się robi na ataku. Wspominam te krótkie epizody bardzo dobrze i już nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu i treningów – mówi Bartosz Janeczek. - Postanowiłem coś zmienić w swojej siatkarskiej przygodzie, stąd też prowadziłem rozmowy zarówno z trenerem Chudikiem, jak i prezesem Pluszyńskim, aby w następnym sezonie zagrać na przyjęciu. Moja decyzja została pozytywnie odebrana, co też utwierdziło mnie, że ta zmiana wyjdzie mi na dobre. Jestem zmotywowany do pracy na nowej pozycji. Wiem, że nie będzie łatwo jednak wierzę w to, że jeżeli wykonam „milion” odbiorów piłki, to poczuję się pewnie w tym elemencie – dodaje.

Zawodnik ma za sobą bogatą karierę klubową. Występował m.in. w Callipo Vibo Valentia, AZS-ie Częstochowa, Transferze Bydgoszcz, Chaumont Volley 52, Asseco Resovii Rzeszów, Gwardii Wrocław i SMS-ie Spała.

Do tej pory wiadomo, że w BBTS-ie w sezonie 2017/2018 zagrają Mariusz Gaca, Przemysław Czauderna, Wojciech Siek, wspomniany Bartosz Janeczek, a także nowi siatkarze – Jarosław Macionczyk (Aluron Virtu Warta Zawiercie), Kajetan Marek (Młoda Liga), Piotr Łukasik (KPS Siedlce), Tomasz Piotrowski (Młoda Liga), Jakub Bucki (KPS Siedlce) i Harrison Peacock (liga fińska). Z klubu odeszli Łukasz Koziura, Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom), Paweł Gryc (Łuczniczka Bydgoszcz), Bartłomiej Grzechnik (MKS Będzin) oraz II trener Paweł Wrzeszcz.