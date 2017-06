Ale transfer! Kamil Grosicki dołączył do drużyny Sport.pl. Witamy w pierwszym składzie!

- Chcę awansować na mundial w 2018 roku w Rosji. I pokazać się jeszcze z lepszej strony nić podczas Euro 2016 - mówi Kamil Grosicki. - Żyję piłkę, to moja pasja i praca. Podobnie jak dla zespołu Sport.pl. Cenię ich za to, że są tacy jak ja na boisku: szybcy i z fantazją!

Grosicki w reprezentacji Polski rozegrał już 50 meczów i strzelił 9 goli. To dzięki m.in. jego postawie polska reprezentacja pnie się coraz wyżej w rankingu FIFA, zajmując w tej chwili historyczne 10. miejsce. Kibice biało-czerwonych i trener Adam Nawałka nie wyobrażają sobie drużyny bez „Turbogrosika”.

- Szukajcie na Sport.pl sportowych #turborelacji na żywo. A ja swój #grosik dorzucę jeszcze na boisku - mówi pomocnik reprezentacji Polski.

– Polska reprezentacja jest o krok od awansu do mistrzostw świata. W Sport.pl intensywnie szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, dlatego już teraz rozpoczynamy współpracę z piłkarskim ambasadorem. Nasi użytkownicy uwielbiają Kamila Grosickiego. To nie tylko świetny i waleczny piłkarz, ale też barwna postać, która w wielkiej piłce pozostała sobą, idolem bliskim kibicom – mówi Marlena Jezierska, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu Sport.pl.

Kampania „Sport.pl to jest Twój live" podkreśla pozycję lidera Sport.pl w mediach społecznościowych i wśród aplikacji mobilnych. Sport.pl ma dziś na Facebooku ponad 900 tys. fanów i jest największym fanpagem redakcji sportowej w Polsce. Serwis jest również liderem mediów sportowych na Snapchacie.

Ponadto nasz nowy ambasador będzie twarzą Sport.pl LIVE - najpopularniejszej aplikacji sportowej w Polsce (wg badania Gemius/PBI za maj 2017), która przekroczyła milion pobrań.

W poprzednich odsłonach kampanii „Sport.pl to jest Twój live" serwis promowali piłkarz Grzegorz Krychowiak i mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk.

Dumna redakcja Sport.pl